Solo 2 ingredientes: el truco casero que elimina las manchas de gotas de lluvia de los vidrios del auto

Las manchas de lluvia en los vidrios del auto pueden resultar incómodas para la vista. Esas manchas suelen volverse visibles con el sol y dificultan la visión, generando molestias y provocando riesgos complicados en la ruta. Sin embargo, existe un truco casero, fácil y rápido que ayuda a resolver este problema.
Lo mejor es que no se necesitan productos químicos costosos ni complicados de conseguir. Solo dos ingredientes caseros que reemplazan la fórmula infalible del bicarbonato con vinagre suelen estar presentes en cualquier hogar y a través de ellos es posible limpiar los cristales y dejarlos brillantes. Este truco casero, además de ser económico, resulta eficaz para mantener el auto en buenas condiciones y listo para cualquier viaje.
Su preparación rápida y sencilla lo convierte en un truco práctico para aplicar antes de subir al auto.
El limón y el alcohol son 2 ingredientes comunes que eliminan las manchas de los vidrios
Las gotas de lluvia suelen contener minerales como calcio y magnesio que al secarse forman manchas incómodas de quitar con un paño húmedo.
Esta opción devuelve la transparencia a los vidrios y previene la acumulación de suciedad. Sin embargo, deberás hacer la limpieza a la sombra, porque el sol directo acelera el secado y deja nuevas marcas. La combinación de estos dos ingredientes sencillos logra un resultado muy similar al de los productos profesionales pero sin gastar de más.