29 de agosto de 2025 - 15:14

Asi sería el próximo auto nacional, como lo fue el Torino hace más de 50 años

La Inteligencia artificial hizo estudios hasta dar con el que podría ser el auto argentino del futuro.

Según la IA, este es el auto nacional del futuro.

Foto:

Web
Por Redacción

La Inteligencia Artificial propuso un diseño revolucionario para un nuevo vehículo nacional argentino. Este concepto innovador busca revivir el legado del histórico Torino, pero con un enfoque moderno y tecnológico. La tecnología desarrolló una reinterpretación que combina ingeniería de alta gama, diseño sofisticado y aspiración internacional.

Según la IA, este es el auto nacional del futuro.

La IA sugirió un nombre emblemático para este proyecto: "Cóndor", nacido en alusión a una de las especies más imponentes de la región andina.

El auto argentino del futuro

Según la IA, el modelo "Cóndor" sería la primera versión conceptual de esta iniciativa, un sedán fastback con alma deportiva. La IA sugirió que cada elemento del diseño, desde la tipografía del logotipo hasta la elección de colores, transmita solidez y sofisticación.

Según la IA, este es el auto nacional del futuro.

La tecnología concibió al "Cóndor" como un auto sobrio, potente y diseñado para destacar sin recurrir a estridencias. El diseño interior, propuesto por la IA, incluye materiales nobles y sostenibles, como cuero vegetal, madera reforestada y aluminio cepillado, combinando lujo y funcionalidad en un entorno minimalista.

En cuanto a la propuesta técnica, sugirió una plataforma eléctrica con doble propulsor y una potencia máxima de 450 caballos. La autonomía estimada, según la IA, alcanzaría los 700 kilómetros.

