No es para decorar: para qué sirve colgar CDs en los árboles de Mendoza

El CD encontró una nueva vida fuera del reproductor de música y se convirtió en un aliado contra los problemas cotidianos.

Quizás alguna vez has visto CDs colgados en árboles, balcones o terrazas y te has preguntado para qué sirve. Aunque algunos creen que se trata de una decoración improvisada, en realidad cumplen un objetivo muy práctico: funcionan como espantapájaros caseros.

CDs para ahuyentar a las aves en primavera

A 20 días de la llegada de la primavera, en Mendoza, esta práctica se vuelve especialmente útil. La superficie reflectante de los CD’s genera destellos de luz al recibir el sol o incluso la iluminación artificial, lo que desorienta y ahuyenta a las aves que suelen acercarse en busca de comida o para construir nidos.

Palomas, gorriones, cotorras y otras especies urbanas encuentran incómodo el reflejo constante, por lo que evitan posarse en los lugares donde estos discos están colgados.

Una solución económica y ecológica

Para quienes utilizan este método, colgar CD’s es una alternativa sencilla y económica para mantener los balcones y terrazas libres de aves. Además, es una forma ecológica de reaprovechar materiales que quedaron en desuso con la llegada de la música digital.

No requiere mantenimiento y puede instalarse fácilmente en árboles, sogas, barandas o cualquier espacio exterior. De esta manera, se evita que los pájaros ensucien balcones, macetas o ropa tendida.

Otros usos

Aunque la función principal es espantar aves sin dañarlas, algunas personas también los utilizan para proteger plantas de insectos o, simplemente, como recurso decorativo que da un toque original al balcón o jardín.

