No es para decorar: qué significa poner una frutera en el medio de la mesa, según el Feng shui

El Feng Shui propone hábitos para atraer nuevas energías. Poner una frutera en medio de la mesa no es solo para decorar, sino que tiene un significado especial.

Una frutera colorida en la mesa principal significa mucho para el Feng Shui ya que no solo sirve para decorar, sino para una limpieza energética.

La tradición milenaria del Feng Shui considera que cada elemento en el hogar influye en la energía que circula en los ambientes. Algo tan simple como una frutera en medio de la mesa principal cumple una función estética para decorar por sus múltiples colores pero además guarda un profundo simbolismo en relación con la prosperidad y la unión familiar.

Al integrar este tipo de disciplina milenaria en el hogar, algunos objetos que contienen alimentos frescos representan abundancia y vitalidad. Por eso, una frutera ubicada en un espacio central ayuda a la atracción de la energía armónica dentro de la casa. Se trata de un recurso simple que, según el Feng Shui, fortalece la conexión con la salud y el bienestar diario.

El Feng Shui explica que los alimentos frescos simbolizan vida y energía en movimiento.

Al colocar una frutera en la mesa principal reforzás la idea de abundancia y lo convertís en un recordatorio cotidiano de prosperidad.

Los diferentes colores de las frutas son el principal componente porque suman un componente visual que potencia el chi positivo en el espacio donde se ubican.

de las frutas son el porque suman un componente visual que positivo en el espacio donde se ubican. Para la astróloga Jimena Latorre, en cada hogar deberá armarse una frutera de muchos colores, agregando verduras para multiplicar las opciones de trabajo abundante.

El efecto que provocan los objetos es que contribuyen a consolidar un entorno donde la riqueza material y emocional puede crecer. La mesa central es un punto ideal de encuentro familiar y social por lo que al integrar este elemento se multiplica el simbolismo de unión y compañía.