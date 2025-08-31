No es para decorar: qué significa poner una frutera en el medio de la mesa, según el Feng shui

La tradición milenaria del Feng Shui considera que cada elemento en el hogar influye en la energía que circula en los ambientes. Algo tan simple como una frutera en medio de la mesa principal cumple una función estética para decorar por sus múltiples colores pero además guarda un profundo simbolismo en relación con la prosperidad y la unión familiar.
Al integrar este tipo de disciplina milenaria en el hogar, algunos objetos que contienen alimentos frescos representan abundancia y vitalidad. Por eso, una frutera ubicada en un espacio central ayuda a la atracción de la energía armónica dentro de la casa. Se trata de un recurso simple que, según el Feng Shui, fortalece la conexión con la salud y el bienestar diario.
Qué significa una frutera en el medio de la mesa, según el Feng Shui
El Feng Shui explica que los alimentos frescos simbolizan vida y energía en movimiento.
El efecto que provocan los objetos es que contribuyen a consolidar un entorno donde la riqueza material y emocional puede crecer. La mesa central es un punto ideal de encuentro familiar y social por lo que al integrar este elemento se multiplica el simbolismo de unión y compañía.
Cómo potenciar el efecto de la energía positiva en el hogar
No cualquier frutera es un significado positivo, ya que la elección del recipiente influye en la energía que se proyecta.
- Los materiales como la cerámica, la madera o el vidrio aportan una armonía más compatible que los recipientes de plástico. La frutera no debe estar vacía pero tampoco sobrecargada ya que ambos extremos representan desequilibrios.
- Otro dato importante es que todo el conjunto deberá mostrar un buen estado, ya que el recipiente o las frutas en mal estado o demasiado maduras bloquean el flujo energético y atraen estancamiento.
- Deberás renovar y limpiar todo con frecuencia, cuidando la presentación de ese lugar principal para que luzca fresco y agradable a la vista. Esto asegura que el chi se mantenga en constante movimiento y refuerce la sensación de bienestar en el hogar.
