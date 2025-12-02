El ejercicio de meditación que ayuda a personas sedentarias y elimina el dolor de espalda

Un ejercicio sencillo mejora la sensación de tensión acumulada durante el día. Esta postura logra liberar el cuerpo sin esfuerzo y ofrece un alivio inesperado.

Este ejercicio es sencillo, accesible y brinda alivio al practicarlo después de cada jornada.

Existe una técnica sencilla de meditación que sorprende a la postura. Quienes pasan gran parte del día sentados y sienten la espalda rígida, este ejercicio ayuda porque no requiere fuerza, ni elasticidad y aún así produce una sensación inmediata de descanso profundo.

Lo particular es que este ejercicio se practica sin movimientos, con el cuerpo completamente quieto y acomodado sobre una superficie firme. A pesar de su simpleza, activa un proceso interno que permite relajar la musculatura, calmar el sistema nervioso y mejorar la percepción corporal. Es por eso, que las personas casi sedentarias encuentran en este método un recurso diario para disminuir tensiones.

Cómo realizar la postura Savasana y qué efectos tiene en personas sedentarias Savasana es conocida como la postura del cadáver en yoga y se practica acostándose boca arriba sobre una superficie cómoda pero firme.

Para comenzar, conviene extender las piernas algo separadas y dejar los brazos a los costados del cuerpo con las palmas hacia arriba. La cabeza debe apoyarse sin tensión en el cuello y es importante permitir que los hombros caigan naturalmente hacia abajo. La respiración se mantiene suave para que el cuerpo logre una sensación de entrega completa. Este ejercicio es ideal para quienes permanecen muchas horas en una silla La postura permite que la columna recupere la alineación pretendida por el cuerpo y que los músculos profundos aflojen su rigidez.

Asimismo, esta postura también se utiliza para favorecer un descanso mental, ya que disminuye la frecuencia cardíaca y estabiliza la respiración.

Practicarla entre 5 y 10 minutos al final del día genera una sensación renovadora y muy útil ante rutinas sedentarias. ¿Por qué esta postura calma el sistema nervioso y mejora la postura corporal? El cuerpo mantiene tensiones invisibles cuando se adoptan posturas repetitivas durante horas.

La postura savasana actúa liberando esa carga muscular mediante la inmovilidad consciente, que permite que el sistema nervioso pase de un estado de alerta a uno de descanso.

Al acomodarse en posición horizontal, la presión sobre los discos intervertebrales disminuye y la columna se relaja de forma natural. Esto facilita que los músculos posturales cedan y vuelvan a su estado base.

De hecho, estos simples ejercicios de relajación profunda mejoran la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador relacionado con la capacidad del cuerpo para adaptarse al estrés. Es por eso que en personas sedentarias, este tipo de práctica ayuda a corregir pequeñas compensaciones posturales que generan dolor lumbar y cervical. La quietud controlada favorece la percepción del propio cuerpo, permite notar zonas tensas y contribuye a mejorar la postura al levantarse. Incorporar esta postura dentro de una rutina diaria potencia los beneficios, ya que crea un espacio de reparación física y mental.