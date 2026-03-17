Una gran alternativa al gimnasio: las tareas del hogar que ayudan a mantenerse activo después de los 65 años

Mantenerse en movimiento después de los 65 años resulta clave para conservar la salud y la autonomía diaria, y no siempre exige una rutina de ejercicio exigentes ni asistencia a un gimnasio . Diversas investigaciones en Estados Unidos señalan que muchas actividades cotidianas pueden cumplir funciones similares al entrenamiento físico si se realizan con regularidad.

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Las tareas domésticas no solo contribuyen al orden del hogar , sino que también implican movimientos que activan el cuerpo . Acciones simples como rastrillar hojas, cortar el césped o trapear requieren esfuerzo físico sostenido y coordinación. Lo mismo ocurre al pasar la aspiradora, subir escaleras o incluso bailar, actividades que elevan la frecuencia cardíaca y estimulan distintos grupos musculares .

Estas actividades ayudan a no depender del gimnasio para mantener la fuerza.

Este tipo de movimientos, cuando se repiten con constancia, pueden formar parte de una rutina activa sin necesidad de equipamiento específico. Además, permiten adaptar la intensidad según las posibilidades de cada persona.

Los especialistas advierten que enfocarse en una única forma de actividad física limita los beneficios. El organismo necesita una combinación equilibrada que incluya ejercicios aeróbicos , trabajo de fuerza y prácticas que favorezcan el equilibrio.

Este ejercicio es ideal para las personas mayores de 60.

La práctica regular de actividades físicas, incluso aquellas integradas en la rutina diaria, aporta mejoras concretas en la salud . Entre los principales efectos se destacan el aumento de la resistencia física y el fortalecimiento del sistema cardiovascular.

Además, mantenerse activo reduce el riesgo de enfermedades crónicas. El National Institute on Aging señala que este hábito contribuye a disminuir la probabilidad de desarrollar diabetes, afecciones cardíacas y ciertos tipos de cáncer, al mismo tiempo que favorece el bienestar general.

Ejercicios Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años. web

Recomendaciones para una rutina saludable

Para obtener resultados sostenidos, los especialistas sugieren alcanzar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. La continuidad resulta fundamental, ya que la práctica ocasional no genera el mismo impacto en el organismo.

También se aconseja incrementar la intensidad de forma progresiva, evitando cambios bruscos que puedan generar molestias o lesiones. Reducir los períodos prolongados de inactividad completa el enfoque preventivo.

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Precauciones a tener en cuenta

Antes de iniciar o intensificar cualquier actividad, conviene prestar atención a las señales del cuerpo. Realizar movimientos de precalentamiento prepara los músculos y reduce el riesgo de lesiones.

Durante los ejercicios de fuerza, es importante no contener la respiración y evitar posiciones rígidas que bloqueen las articulaciones. Ante dudas o molestias persistentes, la consulta con un profesional de la salud permite adaptar las actividades a cada caso.