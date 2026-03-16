Ni caminar ni correr: el ejercicio simple que recomiendan los médicos para fortalecer las rodillas después de los 40

Aunque caminar o correr son actividades muy populares, algunos médicos destacan que existe un movimiento simple que puede ser incluso más beneficioso para fortalecer las rodillas: las sentadillas controladas o semi sentadillas.
Un ejercicio simple pero efectivo
Las sentadillas son un tipo de ejercicio funcional que ayuda a fortalecer los músculos que rodean las rodillas, como los cuádriceps, los glúteos y los músculos de la cadera.
Cuando estos grupos musculares están fuertes, brindan mayor estabilidad a la articulación y reducen la presión directa sobre las rodillas. Por eso, muchos especialistas en salud las recomiendan como parte de una rutina para personas de más de 40 años.
En particular, las semi sentadillas —que consisten en flexionar ligeramente las rodillas sin bajar demasiado— suelen ser una opción segura para quienes recién comienzan.
Beneficios para las articulaciones
Este tipo de ejercicio no solo fortalece los músculos, sino que también mejora la movilidad articular y el equilibrio.
Para los adultos mayores, mantener la fuerza en las piernas es fundamental para realizar actividades cotidianas como subir escaleras, levantarse de una silla o caminar con estabilidad.
Además, trabajar la musculatura que rodea las rodillas puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones y a prevenir molestias comunes relacionadas con el desgaste articular.
Cómo hacerlas correctamente
Los especialistas en salud recomiendan realizar las sentadillas de forma controlada. La espalda debe mantenerse recta, los pies separados a la altura de los hombros y las rodillas alineadas con los pies.
No es necesario bajar demasiado. Incluso pequeñas flexiones pueden generar beneficios si se realizan con constancia.
Incorporar este ejercicio simple a la rutina diaria puede ayudar a cuidar las rodillas y mantener la movilidad con el paso de los años. Para muchos adultos mayores, pequeños hábitos de movimiento marcan una gran diferencia en la salud y la calidad de vida.