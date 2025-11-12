Cómo son los ejercicios para el cuello, que son ideales para aliviar la tensión durante el trabajo

Cuidar la salud implica mantener una postura correcta todo el día y usar sillas y mesas adecuadas para prevenir dolores de cuello.

El teletrabajo ofrece comodidad, pero también desafíos para la salud: malas posturas, falta de movimiento y mobiliario inadecuado pueden generar dolores corporales. Entre los más frecuentes están los dolores de cuello, causados por pasar largas horas frente a la computadora sin una silla correcta o con la espalda encorvada.

Esta tensión constante no solo afecta el cuello, sino que puede irradiar a la cabeza, provocando malestar general. Para cuidar la salud, es clave contar con sillas y mesas ergonómicas, mantener la postura correcta y realizar pausas activas que reduzcan la rigidez y el estrés muscular durante la jornada laboral.

Adoptar buenas posturas es clave para prevenir dolores, pero muchas veces la rutina frente a la computadora y la falta de mobiliario ergonómico hacen que mantener la postura correcta resulte difícil. Alex García, entrenador personal y director de Fit Club Madrid, destaca tres señales que indican que los dolores de cuello están empeorando: espasmos muscular, limitación de movimientos de la cabeza y aumento del dolor de cabeza.

Para evitar que los dolores se intensifiquen, García recomienda incorporar ejercicios de estiramiento en la rutina diaria. Señala que se puede estirar el cuello en cualquier momento libre, no solo durante el teletrabajo: al despertar, cocinando o realizando tareas cotidianas.

Para evitar que los dolores se intensifiquen, García recomienda incorporar ejercicios de estiramiento en la rutina diaria. Señala que se puede estirar el cuello en cualquier momento libre, no solo durante el teletrabajo: al despertar, cocinando o realizando tareas cotidianas.

La técnica consiste en mover la cabeza hacia los cuatro puntos cardinales, manteniendo la posición unos diez segundos en cada dirección. Se puede aumentar la tensión presionando suavemente con las manos o acercando las orejas al hombro más cercano para trabajar más intensamente los músculos laterales del cuello.

Además del estiramiento, fortalecer los músculos del cuello y la espalda ayuda a prevenir molestias. García recomienda ejercicios para la zona escapular y posterior del hombro. Un ejemplo es colocarse frente a una resistencia, como una banda elástica, y, con los brazos extendidos a la altura de los hombros sin bloquear los codos. Incorporar estos hábitos en la jornada laboral ayuda a aliviar la tensión, prevenir dolores y mejorar la postura. Cuidar la salud mientras se trabaja desde casa es fundamental para evitar que las horas frente a la pantalla terminen afectando no solo el cuello, sino también la espalda y la calidad de vida en general.