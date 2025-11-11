11 de noviembre de 2025 - 18:11

Los 6 hábitos diarios que evitan la gastritis y protegen la salud intestinal

Algunas acciones simples durante el día pueden influir en cómo reacciona el sistema digestivo. Estos pequeños hábitos favorecen la salud intestinal.

Por Redacción

Algunas personas experimentan molestias digestivas frecuentes sin saber que ciertos hábitos cotidianos pueden estar influyendo más de lo que imaginan. Distintas maneras de la rutina son determinantes para que los síntomas de gastritis aparezcan y con ello problemas de salud intestinal. Comprender estos detalles ayuda a prevenir la irritación estomacal que puede derivar en problemas prolongados.

La salud intestinal también depende de cómo se acompaña la rutina diaria fuera de la mesa. El descanso, la gestión del estrés y la presencia de distintos alimentos pueden modificar la forma en que el organismo procesa lo que ingerimos. El doctor gastroenterólogo Pal Manickam, detalla que pequeños ajustes simples en el tiempo pueden favorecer un equilibrio digestivo más estable y menos inflamación.

Los primeros 3 hábitos que conviene mejorar

Masticación

  • La digestión comienza en la boca. Cuando los alimentos se mastican con rapidez, el estómago necesita trabajar de manera más intensa para descomponerlos, lo que aumenta la posibilidad de irritación.
  • Una recomendación frecuente es masticar cada bocado entre 20 y 30 veces, lo que facilita la acción de las enzimas y reduce la inflamación.
  • Además, comer sin distracciones favorece la percepción del propio cuerpo y evita ingerir de más.

Alimentación consciente

  • Es indispensable prestar atención al ritmo de cada comida. Sentarse, respirar y evitar las pantallas durante el almuerzo o la cena pueden parecer detalles menores, pero ayudan a que el cuerpo permanezca en un estado más calmo.
  • El estrés y la ansiedad aumentan la acidez, lo que puede irritar la mucosa gástrica y contribuir a cuadros de gastritis persistente.

Caminar unos minutos

  • Después de comer, una simple caminata ayuda a que el cuerpo procese mejor lo ingerido.
  • No se trata de ejercicio intenso, sino de un paseo suave que estimule el movimiento intestinal.
  • Este hábito mejora la circulación, favorece la digestión y evita la sensación de pesadez. Con el tiempo, estas prácticas simples contribuyen a reducir la irritación estomacal recurrente.
Los alimentos fermentados, el descanso y la lectura acompañan la salud intestinal

  • Los alimentos fermentados, como yogur natural, kéfir o chucrut, aportan microorganismos que colaboran con la digestión y ayudan al intestino a mantener un equilibrio saludable.
  • Dormir lo suficiente también es fundamental: el cuerpo realiza procesos de reparación y regulación hormonal durante la noche, lo que influye directamente en cómo funciona el aparato digestivo. La falta de sueño aumenta el estrés y el nivel de acidez intestinal, haciéndolo más vulnerable a irritaciones y desequilibrios.
  • La lectura diaria antes de dormir, ayuda a regular el sistema nervioso y disminuir la tensión. Esto es importante porque el intestino y el cerebro se comunican constantemente. Cuando se reduce el estrés, también disminuye la posibilidad de inflamación y sensibilidad en el estómago.
Cuidar la salud digestiva puede cambiar si implementamos estos cambios sencillos en todo momento. Desde la alimentación hasta el descanso pueden reducir significativamente las molestias recurrentes. La prevención se construye día tras día, con atención y constancia.

