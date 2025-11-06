Una rutina ideal: 7 ejercicios de fuerza recomendados para personas con más de 40 años

El entrenamiento de fuerza después de los 40 permite conservar la masa muscular y capacidad funcional. Una de las rutinas más extendidas es mediante siete ejercicios básicos que progresan desde peso corporal a mancuernas ligeras, ya que se recomienda incorporarlo cuando aparecen signos de pérdida de fuerza propios de la mediana edad . Puede realizarse en el hogar con equipamiento mínimo.

Expertos afirman que estos movimientos transforman su propia fuerza. Caroline Idiens, entrenadora de 52 años , sostiene que la clave pasa por una progresión accesible: “Empieza con peso corporal y luego añade peso a medida que progresas”. Su postura coincide con las pautas de Clínica Mayo, instituto el cual r ecomienda ejercicios compuestos —sentadillas, peso muerto, planchas, flexiones, zancadas, press de hombros y variantes de tracción— para adultos a partir de los 40 .

Esta rutina de entrenamiento puede ser de gran ayuda para preservar la masa muscular.

Fortalece cuádriceps, glúteos y core; mejora equilibrio y movilidad. Se sostienen mancuernas a la altura de los hombros, codos al frente, se baja en sentadilla sin perder alineación y se retorna al inicio.

Estimula cadera, isquiotibiales, core y espalda. Se usan dos mancuernas cerca de las piernas, se flexiona cadera hacia atrás, el tronco baja recto y luego asciende manteniendo control.

- Remo con mancuernas

Trabaja espalda alta y baja y bíceps. Con el tronco inclinado, los brazos se extienden al piso, se flexionan codos cerca del cuerpo hasta pasar línea dorsal, se sostiene y se regresa.

- Zancadas hacia atrás

Refuerzan tren inferior, equilibrio y estabilidad de cadera y core. Se sostienen mancuernas a hombros, se retrocede alternando y se desciende controlado, con opción de apoyar levemente la rodilla.

- Flexiones de rodillas

Fortalecen pecho, hombros y tríceps. Rodillas y puntas de los pies al piso, manos al ancho de hombros, se flexionan brazos y se acerca el pecho al suelo con control.

- Plancha dinámica

Favorece core y estabilidad. En plancha alta, se alternan toques de mano a hombro contrario sin perder alineación.

- Sentadilla con bíceps + press de hombros

Ejercicio compuesto de cuerpo completo. Se desciende en sentadilla llevando mancuernas entre las piernas, al subir se ejecuta curl de bíceps y se culmina con press de hombros.

Ejercicios Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años. web

Las claves para ver buenos resultados

La consistencia sostiene los cambios: trabajar dos o tres veces por semana, ajustar carga progresivamente y priorizar técnica favorece la adaptación sin exigir equipamientos costosos. La secuencia puede ampliarse con variaciones, siempre manteniendo patrones funcionales.