6 de noviembre de 2025 - 11:57

Limpieza y arreglos en dos importantes rutas de Mendoza: piden circular con precaución

Como parte del plan de mantenimiento del Cóndor del Acceso Este y de calle Paso, Vialidad está haciendo mejoras y limpieza.

Dirección Provincial de Vialidad realiza trabajos en el intercambiador del Cóndor del Acceso Este.

Foto:

Gentileza
Por Bernarda García Centurión

image

El operativo, que comenzó hace más de un mes, continuará en los próximos días sobre la calle Juan José Paso.

El plan contempla la limpieza y mantenimiento de los canteros centrales que dividen las calzadas de los accesos Este y Sur, interviniendo en ambos sentidos: desde el río Mendoza hasta el Cóndor, por la Ruta Nacional 40, y desde la ciudad de San Martín hasta el Nudo Vial de Costanera y Vicente Zapata, por la Ruta Nacional 7.

También se trabaja en la limpieza de banquinas y la reposición de señalética vial. En breve, se reemplazarán los guardarrails que presentan un avanzado deterioro.

Piden circular con precaución

Tanto el Acceso Este como la calle Paso son dos de las vías más transitadas entre las calles y rutas mendocinas. A diario, decenas de miles de vehículos circulan por el lugar, ya que son las principales vías de ingreso y conexión dentro del Gran Mendoza.

Vialidad obras

Por esto mismo es que, mientras se extiendan los trabajos en estos sectores, el pedido encarecido a los automovilistas es que circulen con precaución. Sobre todo teniendo en cuenta que, ya sea por la presencia de operarios o por las obras propiamente dichas, las trochas de circulación se encontrarán reducidas.

