Limpieza y arreglos en dos importantes rutas de Mendoza: piden circular con precaución

La Dirección Provincial de Vialidad (Mendoza ) avanza con el Plan de Mantenimiento y Mejoramiento de los accesos al Gran Mendoza . Los equipos de trabajo iniciaron tareas de limpieza de residuos y malezas sobre la calzada del Cóndor , en el Acceso Este (Ruta Nacional 7), por lo que solicitan a los conductores circular con precaución.

El operativo, que comenzó hace más de un mes, continuará en los próximos días sobre la calle Juan José Paso .

El plan contempla la limpieza y mantenimiento de los canteros centrales que dividen las calzadas de los accesos Este y Sur, interviniendo en ambos sentidos: desde el río Mendoza hasta el Cóndor, por la Ruta Nacional 40 , y desde la ciudad de San Martín hasta el Nudo Vial de Costanera y Vicente Zapata, por la Ruta Nacional 7 .

También se trabaja en la limpieza de banquinas y la reposición de señalética vial . En breve, se reemplazarán los guardarrails que presentan un avanzado deterioro.

Los trabajos se realizan en el marco de un convenio entre Vialidad Provincial y la Dirección Nacional de Vialidad , que tiene a su cargo la jurisdicción de estas rutas.

Piden circular con precaución

Tanto el Acceso Este como la calle Paso son dos de las vías más transitadas entre las calles y rutas mendocinas. A diario, decenas de miles de vehículos circulan por el lugar, ya que son las principales vías de ingreso y conexión dentro del Gran Mendoza.

Vialidad obras

Por esto mismo es que, mientras se extiendan los trabajos en estos sectores, el pedido encarecido a los automovilistas es que circulen con precaución. Sobre todo teniendo en cuenta que, ya sea por la presencia de operarios o por las obras propiamente dichas, las trochas de circulación se encontrarán reducidas.