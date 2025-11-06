No es para comer: usá mayonesa para limpiar lo que no sale con nada y te asombrará el resultado

Con este simple truco de la abuela, le vas a decir adiós a esas marcas que creías permanentes sin gastar una fortuna en costosos productos de limpieza.

La solución para devolver el esplendor a tus puertas y muebles de madera está en tu heladera y es mucho más simple y económica de lo que imaginas. Se trata de un método casero para la limpieza del hogar: la mayonesa.

Un descuido, un vaso sin posavasos o un plato caliente sobre la mesa y el resultado es esa molesta y antiestética mancha blanca o cerco de agua que parece haberse adherido para siempre a la madera de tus muebles o puertas.

Estas marcas son, en esencia, humedad atrapada justo debajo de la capa de acabado (laca o barniz), lo que hace que la superficie se opaque y cambie de color.

Tradicionalmente, la única solución parecía ser un lijado tedioso o la aplicación de productos químicos costosos. Sin embargo, la misma salsa cremosa que usás para el sándwich de jamón y queso puede ser tu mejor aliada para la restauración de la madera.

Mayonesa para restaurar muebles. ¿Por qué la mayonesa funciona en la madera? La clave de este truco reside en la composición de la mayonesa. Al ser una emulsión, está compuesta principalmente por aceite (generalmente de girasol o soja) y otros ingredientes como huevo y vinagre o jugo de limón.

El aceite de la mayonesa actúa como un agente nutritivo y humectante que penetra lentamente en los poros de la madera, desplazando la humedad que ha provocado la mancha blanca. Además, la capa oleosa ayuda a restaurar el brillo perdido y a "rellenar" visualmente la zona afectada. Es como un tratamiento de hidratación intensiva para la madera dañada. Ingredientes que vas a necesitar para restaurar la madera 1 cucharada sopera de mayonesa o la cantidad suficiente para cubrir la mancha. Debe ser mayonesa tradicional, no light

Paño de microfibra o trapo suave para pulir y limpiar

Papel de cocina o servilletas para retirar el exceso de producto

Antes de empezar, asegurate de que la superficie de madera esté limpia y seca. Aplicá una capa generosa de mayonesa directamente sobre la mancha de agua.

. Aplicá una capa generosa de directamente sobre la mancha de agua. Usá una cuchara o el dedo para extenderla, asegurándote de que la mancha quede completamente cubierta, pero evitá frotar en este momento.

La mayonesa necesita tiempo para que el aceite penetre.

Para manchas leves o recientes, dejá actuar durante al menos 30 minutos a 1 hora .

Para manchas más profundas, viejas o persistentes, lo ideal es dejar la mayonesa sobre la mancha durante varias horas o incluso toda la noche. Podés cubrir la zona con papel film para evitar que se seque.

Una vez cumplido el tiempo de reposo, usá el papel de cocina o una servilleta para retirar con cuidado el exceso de mayonesa. Vas a notar que la mancha blanca ya se ha atenuado o desaparecido.

Con el paño de microfibra limpio y seco, frotá la zona con movimientos circulares suaves, siguiendo la dirección de la veta de la madera. Esto ayuda a pulir y a distribuir el aceite restante, devolviéndole a la superficie su brillo original.

Si la mancha persiste levemente, podés repetir el proceso una vez más. Si querés un acabado extra brillante, podés pulir con unas gotas de aceite de oliva en el paño.