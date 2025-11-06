No es para comer: usá mayonesa para limpiar lo que no sale con nada y te asombrará el resultado

La solución para devolver el esplendor a tus puertas y muebles de madera está en tu heladera y es mucho más simple y económica de lo que imaginas. Se trata de un método casero para la limpieza del hogar: la mayonesa.
Con este simple truco de la abuela, le vas a decir adiós a esas marcas que creías permanentes sin gastar una fortuna en costosos productos de limpieza.
La solución para devolver el esplendor a tus puertas y muebles de madera está en tu heladera y es mucho más simple y económica de lo que imaginas. Se trata de un método casero para la limpieza del hogar: la mayonesa.
Un descuido, un vaso sin posavasos o un plato caliente sobre la mesa y el resultado es esa molesta y antiestética mancha blanca o cerco de agua que parece haberse adherido para siempre a la madera de tus muebles o puertas.
Estas marcas son, en esencia, humedad atrapada justo debajo de la capa de acabado (laca o barniz), lo que hace que la superficie se opaque y cambie de color.
Tradicionalmente, la única solución parecía ser un lijado tedioso o la aplicación de productos químicos costosos. Sin embargo, la misma salsa cremosa que usás para el sándwich de jamón y queso puede ser tu mejor aliada para la restauración de la madera.
La clave de este truco reside en la composición de la mayonesa. Al ser una emulsión, está compuesta principalmente por aceite (generalmente de girasol o soja) y otros ingredientes como huevo y vinagre o jugo de limón.
El aceite de la mayonesa actúa como un agente nutritivo y humectante que penetra lentamente en los poros de la madera, desplazando la humedad que ha provocado la mancha blanca.
Además, la capa oleosa ayuda a restaurar el brillo perdido y a "rellenar" visualmente la zona afectada. Es como un tratamiento de hidratación intensiva para la madera dañada.