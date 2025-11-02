Reciclar sillas de madera rotas está de moda: así podés usarlas para cambiar la estética del jardín

Una tendencia simple convierte sillas viejas en piezas decorativas. Esta moda cambia el jardín de casa, aportando creatividad y calidez gracias al reciclaje.

Esta idea está de moda porque transforma una silla rota en una pieza ornamental que suma personalidad al jardín.

Las sillas de madera que ya no pueden usarse para sentarse suelen terminar olvidadas en un rincón acumulando suciedad. Esta alternativa gana lugar en jardines porque cambia la estética exterior. Esta pieza con encanto rústico está de moda por una simple función. De esta forma se aprovecha el reciclaje, sumando color y estética.

Lo interesante es que el procedimiento no necesita muchos elementos. Con un elemento para cortar madera y algo de pintura, podemos darle una nueva vida a esas piezas antiguas. El resultado combina reciclaje, practicidad y diseño. Además, permite ahorrar dinero y reducir lo acumulado, algo cada vez más valorado en proyectos de decoración sustentable.

reciclaje sillas 3 Esta idea está de moda porque transforma una silla rota en una pieza ornamental que suma personalidad al jardín. WEB Cómo transformar las sillas en porta macetas Para comenzar con este reciclaje DIY, es fundamental evaluar antes el estado de la silla.

Aunque esté rota o tenga el asiento dañado, la estructura suele mantenerse firme. Por eso, debemos retirar parte de la superficie donde antes uno se sentaba y reemplazarla por una maceta que quepa en un hueco (antes medido) cortado.

o tenga el la estructura suele mantenerse firme. Por eso, debemos retirar parte de la superficie donde antes uno se sentaba y reemplazarla por una que quepa en un (antes medido) Puede utilizarse cualquier tipo de maceta: ya sea de barro, plástico resistente o incluso un recipiente metálico, siempre que tenga agujeros para drenar el agua.

ya sea de barro, plástico resistente o incluso un recipiente metálico, siempre que tenga Si la silla está desgastada por el tiempo, mejor: puede lijarse suavemente para retirar astillas y aplicar barniz o pintura a la tiza. Este tipo de pintura es ideal para lograr un estilo vintage o envejecido, muy utilizado en decoración de exteriores. También es importante elegir plantas que se adapten al tamaño del soporte. Las flores colgantes, sobre todo, funcionan muy bien en este tipo de porta macetas porque acompañan la forma de la estructura.

reciclaje sillas Esta idea está de moda porque transforma una silla rota en una pieza ornamental que suma personalidad al jardín. WEB Cómo obtener un diseño perfecto en el jardín a través de esta idea Una vez realizado el proyecto, la silla puede colocarse en distintos sectores del patio.

Queda muy bien en rincones que necesitan un toque de vida y color, como al lado de una puerta, cerca de una ventana o junto a otras plantas.

que necesitan un toque de y como al lado de una puerta, cerca de una ventana o junto a otras plantas. También pueden agruparse varias sillas recicladas en diferentes colores y alturas, creando un punto focal que llame la atención al ingresar al jardín.

en diferentes colores y alturas, creando un que llame la atención al ingresar al jardín. Otra alternativa es instalar la silla en la pared, atornillándola firmemente. En este caso, se utiliza solo la estructura del respaldo y los laterales. De esta manera, la maceta queda suspendida y se convierte en una especie de jardín vertical. Esta opción también es ideal para terrazas pequeñas donde se necesita aprovechar el espacio hacia arriba.

atornillándola firmemente. En este caso, se utiliza solo la estructura del y los De esta manera, la maceta queda y se convierte en una especie de Esta opción también es ideal para donde se necesita aprovechar el espacio hacia arriba. Para lograr armonía en el diseño, conviene combinar colores que se integren con el entorno, y seleccionar plantas resistentes al sol o la sombra según el sitio elegido. reciclaje sillas 2 Esta idea está de moda porque transforma una silla rota en una pieza ornamental que suma personalidad al jardín. WEB Reciclar las sillas de madera rotas para convertirlas en porta macetas no solo es una tendencia estética, sino también una práctica sustentable que fomenta el aprovechamiento de objetos con historia. Solo hacen falta pequeñas intervenciones y creatividad, para lograr transformar lo que parecía inservible en una pieza decorativa llena de vida.