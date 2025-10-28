Las casas modernas ya no usan ducha tradicional: la tendencia que las reemplaza por su bajo costo y modernidad

Una nueva tendencia en el baño gana lugar por su diseño abierto, comodidad y sencillez para limpiar. Cada vez más hogares eligen esta ducha por su estilo.

La elección de esta ducha, que será tendencia en 2026, es por su funcionalidad, modernidad y por ser agradable a la vista.

En los hogares modernos se está dejando atrás la idea de la ducha cerrada con mamparas, bordes altos o bañeras. Una tendencia elegante comenzó a instalarse por su practicidad y estética limpia. La clave está en crear un espacio amplio y accesible donde el agua se distribuye de forma controlada. El resultado sorprende a simple vista y cambia la rutina.

Esta moda viene de hoteles y spas contemporáneos, pero ahora se adapta a baños familiares de distintos tamaños. Las ventajas que tiene son una solución porque se busca amplitud, fácil mantenimiento y un estilo más relajado. Sin barrotes ni estructuras que acumulen humedad, su beneficio principal se siente cada día. La sensación es más abierta, cómoda y con menos rincones difíciles de secar.

Las duchas walk-in son espacios de ducha sin bordes altos ni puertas tradicionales. Su diseño permite ingresar de manera directa, sin necesidad de elevar los pies ni mover hojas de vidrio.

Se integran al baño de forma fluida y se adaptan tanto a habitaciones pequeñas como grandes. Al no tener barreras visuales, el baño se siente más amplio y luminoso. Uno de los aspectos más valorados es la facilidad de limpieza. La falta de rieles, bisagras o marcos, reducen la acumulación de sarro y humedad, algo habitual en las mamparas convencionales.

Además, su estructura simplificada permite secar o ventilar con rapidez. Para quienes buscan menos tiempo de mantenimiento, este punto pesa mucho en la elección. Esta elección es más accesible para personas con movilidad reducida o para hogares donde conviven distintas edades, ya que el paso directo disminuye riesgos de tropiezos y golpes. De hecho puede complementarse con pisos antideslizantes, barras de apoyo y drenajes lineales que hacen que el agua se desplace de forma más eficiente hacia una sola salida, evitando charcos.

Cómo diseñar esta ducha en casa para que parezca a la de un hotel

Para instalar una ducha walk-in no siempre es necesario hacer una remodelación profunda, pero sí conviene planificar la pendiente del piso y la ubicación del desagüe.

La clave de este estilo es que el agua fluya hacia un punto y no se estanque. Por eso, desde el sitio Better Homes & Gardens recomiendan un desnivel suave casi imperceptible para mantener una estética limpia. ¿Qué materiales se necesitan? Se pueden utilizar cerámicos antideslizantes, porcelanatos y revestimientos grandes con juntas mínimas. Estos materiales aportan elegancia, pero sobre todo reduce la acumulación de humedad en las uniones.

Los vidrios fijos templados también son una opción ideal, ya que delimitan la zona sin cerrarla por completo.

Para quienes prefieren una opción más cálida, los revestimientos tipo piedra o texturas mate ayudan a crear un ambiente relajante.

La iluminación juega un papel importante: la luz natural mejora la sensación de amplitud, y cuando no está disponible, se pueden sumar luces cálidas en cielorraso o tiras LED cerca de las paredes.

Las duchas walk-in representan un cambio en la manera de pensar el baño. Ofrecen comodidad y menos gasto gracias a su diseño simple y limpieza más fácil. Estos beneficios son muy valorados en la rutina cotidiana. Por eso, su estilo abierto aporta amplitud, mejora la accesibilidad y facilita el mantenimiento. Con una buena elección de materiales y planificación, es posible adaptarla incluso a espacios pequeños y darle al baño un aire renovado y relajado.