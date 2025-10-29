29 de octubre de 2025 - 13:00

Los micro-bags fueron destronados: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Los micro-bags quedan atrás tras años de dominio en el street style. La temporada de moda 2026 apuesta a bolsos funcionales.

Las diminutas carteras que marcaron la tendencia durante los últimos años comienzan a perder protagonismo. La moda 2026 en Argentina apuesta a bolsos más grandes, funcionales y versátiles, que combinan estilo urbano y practicidad, dejando atrás los micro-bags que solo servían como accesorio decorativo.

De lo mini a lo funcional en la moda

Durante 2024 y gran parte de 2025, los micro-bags dominaron las calles y pasarelas: bolsos diminutos que apenas podían guardar un labial o el celular. Su presencia era casi obligatoria en outfits urbanos y de noche.

Para 2026, el panorama cambia: la tendencia se dirige hacia bolsos medianos o grandes, que combinan estética y funcionalidad.

Los diseñadores recomiendan materiales resistentes, cierres seguros y compartimentos prácticos, ideales para el día a día, sin sacrificar el estilo.

Tres modelos que reemplazan a los micro-bags

  • Bolsos shopper o tote bags: amplios, ideales para trabajo, estudio o compras, combinan con cualquier look urbano.

  • Carteras cruzadas de tamaño medio: permiten movilidad y estilo, sin perder presencia visual.

  • Mochilas de cuero minimalistas: funcionales y elegantes, perfectas para mujeres que buscan comodidad y tendencia.

Estas alternativas responden al interés por prendas y accesorios que cumplan doble función: estética y practicidad, adaptándose al estilo de vida urbano.

Comodidad y estilo para 2026

La moda femenina 2026 no busca accesorios meramente decorativos, sino piezas que se integren al outfit completo. Los micro-bags pierden terreno frente a bolsos que acompañan la rutina, con materiales de calidad y diseño cuidado.

