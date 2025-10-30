Los zapatos súper chunky ya no se usan: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

En el mundo de la moda , los zapatos super chunky están perdiendo terreno frente a una nueva estética más refinada. Según las tendencias que empiezan a verse en pasarelas y tiendas, los próximos meses marcarán el regreso de una silueta delgada y minimalista , símbolo de elegancia moderna.

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista

Los jeans de pierna ancha son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Durante los últimos años, las plataformas altas y las suelas XXL fueron protagonistas. Pero ahora la moda gira hacia lo liviano y versátil .

Los informes internacionales anticipan que el perfil bajo y los materiales finos serán los grandes aliados de la temporada. La estética del “menos es más” vuelve a imponerse.

El calzado que viene combina comodidad y elegancia . Aparecen nuevas versiones de bailarinas , mocasines y sandalias finas con suelas más discretas.

También se imponen los sneakers estilizados , con líneas suaves y tonos neutros. El objetivo: lograr un look depurado que funcione tanto para el día como para la noche.

image

image

3. Cómo adaptar tu estilo a la nueva tendencia

El cambio no implica descartar todo, sino actualizar combinaciones. Los jeans rectos o los pantalones de vestir lucen mejor con calzado de punta fina o estructura liviana.

Los vestidos midi y las faldas se ven más armónicos con zapatos estilizados. La idea es mantener proporciones equilibradas y un aire más femenino.

image

4. Checklist rápido para actualizar tu placard

Guardá las plataformas muy altas o con suela de goma gruesa.

Apostá por modelos livianos y elegantes .

Buscá colores neutros o metálicos suaves.

Priorizá materiales nobles: cuero, gamuza o napa.

Combiná con prendas fluidas para lograr equilibrio visual.

Los chunky shoes marcan su despedida definitiva en 2026. La nueva tendencia de moda femenina trae de vuelta la elegancia sutil, el confort liviano y una silueta que realza cada look sin exageraciones.