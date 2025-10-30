Los zapatos súper chunky ya no se usan: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

En el mundo de la , los moda zapatos super chunky están perdiendo terreno frente a una nueva estética más refinada. Según las tendencias que empiezan a verse en pasarelas y tiendas, los próximos meses marcarán el regreso de una silueta delgada y minimalista, símbolo de elegancia moderna.
1. Adiós al volumen excesivo
Durante los últimos años, las plataformas altas y las suelas XXL fueron protagonistas. Pero ahora la moda
gira hacia lo liviano y versátil.
Los informes internacionales anticipan que el
perfil bajo y los materiales finos serán los grandes aliados de la temporada. La estética del “menos es más” vuelve a imponerse.
2. Qué modelos reemplazan a los chunky
El calzado que viene combina
comodidad y elegancia. Aparecen nuevas versiones de bailarinas, mocasines y sandalias finas con suelas más discretas.
image
image
También se imponen los
sneakers estilizados, con líneas suaves y tonos neutros. El objetivo: lograr un look depurado que funcione tanto para el día como para la noche.
image
image
3. Cómo adaptar tu estilo a la nueva tendencia
El cambio no implica descartar todo, sino
actualizar combinaciones. Los jeans rectos o los pantalones de vestir lucen mejor con calzado de punta fina o estructura liviana.
Los vestidos midi y las faldas se ven más armónicos con zapatos estilizados. La idea es
mantener proporciones equilibradas y un aire más femenino.
image
4. Checklist rápido para actualizar tu placard
Guardá las plataformas muy altas o con suela de goma gruesa.
Apostá por
modelos livianos y elegantes.
Buscá
colores neutros o metálicos suaves.
Priorizá materiales nobles: cuero, gamuza o napa.
Combiná con prendas fluidas para lograr equilibrio visual.
Los
chunky shoes marcan su despedida definitiva en 2026. La nueva tendencia de moda femenina trae de vuelta la elegancia sutil, el confort liviano y una silueta que realza cada look sin exageraciones.