El oversize extremo ya no es tendencia: una nueva de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Tras años de dominar pasarelas y calles con siluetas gigantes, las prendas oversized extremas comienzan a despedirse del protagonismo. La moda 2026 en Argentina propone un giro hacia la estructura, la silueta definida y la elegancia funcional, inspirada en el nuevo minimalismo que ya marcó la temporada europea.
De lo holgado a lo estructurado
Durante 2024 y gran parte de 2025, las camperas, abrigos, jeans y blazers de corte exagerado eran sinónimo de tendencia.
El estilo “todo suelto”, con hombros caídos y volúmenes desmedidos, marcó la estética urbana de la pospandemia. Pero para 2026, el enfoque cambia.
Las pasarelas internacionales y las colecciones que llegarán a Sudamérica apuestan por un equilibrio entre comodidad y forma: prendas que siguen siendo amplias, pero con una estructura definida, cintura marcada y tejidos que aportan caída y movimiento, en lugar de volumen descontrolado.
El nuevo minimalismo: menos volumen, más presencia
El auge del nuevo minimalismo revaloriza los cortes limpios, las líneas rectas y la silueta natural del cuerpo.
Los diseñadores priorizan la proporción, el largo justo y los tejidos técnicos que acompañan la figura sin ajustarla en exceso.
Los pantalones tipo straight fit, las camisas con pinzas, los blazers con estructura y los vestidos midi reemplazan a los antiguos oversize.
Incluso las camperas puffer y las sudaderas pierden su tamaño XXL, dando lugar a modelos más entallados y versátiles, que se adaptan mejor al día a día urbano.
Comodidad con elegancia: la nueva moda 2026
La temporada 2026 no busca volver a lo ajustado extremo, sino encontrar un punto medio entre la libertad de movimiento y la presencia elegante. La idea es vestir con fluidez, pero con forma.
En este contexto, el estilo oversized extremo deja de ser protagonista, dando paso a una moda más refinada, estructurada y moderna, que combina el confort cotidiano con la silueta femenina.