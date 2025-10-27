Moda. Las calzas “legging” pierden protagonismo tras años de dominio, mientras los pantalones con corte, caída y materiales versátiles se posicionan.

Después de dominar los guardarropas femeninos durante años, las calzas tipo legging comienzan a ceder terreno en la moda argentina 2026. La temporada apunta a pantalones más estructurados, cortes sastreros y tejidos versátiles, que combinan comodidad y estilo urbano, dejando atrás el look totalmente deportivo

De lo ajustado a lo estructurado Durante 2024 y gran parte de 2025, las calzas ultraajustadas fueron protagonistas, combinadas con tops largos, remeras oversize o chaquetas deportivas.

Su caída empezó a notarse en el invierno europeo de 2025, anticipando la dirección que tomaría la moda en Argentina.

Los diseñadores y marcas locales confirman que los consumidores buscan ahora silicetas más flexibles, pantalones de corte recto o con pierna ligeramente ancha, que permiten movilidad sin perder estilo.

El enfoque está en prendas que puedan combinarse con distintas capas y accesorios urbanos.

Tres alternativas que reemplazan al legging Pantalones sastreros de pierna recta: ideales para un look elegante, combinan con blazers y zapatillas. Las calzas legging son cosa del pasado una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado (1) Bermudas o pantalones cortos tipo sastrería: perfectos para climas cálidos, manteniendo frescura y sofisticación. Las calzas legging son cosa del pasado una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado (2) Jeans ajustados renovados: skinny moderno con tejidos elásticos que estilizan la silueta sin sacrificar comodidad. image Estas tres opciones permiten versatilidad, adaptándose al trabajo, salidas urbanas o actividades cotidianas, mientras dejan atrás la sensación “totalmente deportiva” de las calzas. Comodidad y tendencia urbana para 2026 El cambio no solo es estético: la moda femenina 2026 combina practicidad y refinamiento, sustituyendo la monotonía del legging por piezas con estructura y presencia. La tendencia apunta a looks que mezclen confort, movilidad y elegancia, adaptándose al estilo de vida urbano argentino.