Las calzas "legging" son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Después de dominar los guardarropas femeninos durante años, las calzas tipo legging comienzan a ceder terreno en la moda argentina 2026. La temporada apunta a pantalones más estructurados, cortes sastreros y tejidos versátiles, que combinan comodidad y estilo urbano, dejando atrás el look totalmente deportivo
De lo ajustado a lo estructurado
Durante 2024 y gran parte de 2025, las calzas ultraajustadas fueron protagonistas, combinadas con tops largos, remeras oversize o chaquetas deportivas.
Su caída empezó a notarse en el invierno europeo de 2025, anticipando la dirección que tomaría la moda en Argentina.
Los diseñadores y marcas locales confirman que los consumidores buscan ahora silicetas más flexibles, pantalones de corte recto o con pierna ligeramente ancha, que permiten movilidad sin perder estilo.
El enfoque está en prendas que puedan combinarse con distintas capas y accesorios urbanos.
Tres alternativas que reemplazan al legging
Estas tres opciones permiten versatilidad, adaptándose al trabajo, salidas urbanas o actividades cotidianas, mientras dejan atrás la sensación “totalmente deportiva” de las calzas.
Comodidad y tendencia urbana para 2026
El cambio no solo es estético: la moda femenina 2026 combina practicidad y refinamiento, sustituyendo la monotonía del legging por piezas con estructura y presencia.
La tendencia apunta a looks que mezclen confort, movilidad y elegancia, adaptándose al estilo de vida urbano argentino.