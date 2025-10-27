27 de octubre de 2025 - 14:48

Las calzas "legging" son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Moda. Las calzas “legging” pierden protagonismo tras años de dominio, mientras los pantalones con corte, caída y materiales versátiles se posicionan.

Las calzas legging son cosa del pasado una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado
Por Redacción Estilo

Después de dominar los guardarropas femeninos durante años, las calzas tipo legging comienzan a ceder terreno en la moda argentina 2026. La temporada apunta a pantalones más estructurados, cortes sastreros y tejidos versátiles, que combinan comodidad y estilo urbano, dejando atrás el look totalmente deportivo

Leé además

murieron los jeans ajustados, bienvenidos pantalones sueltos: los 3 modelos infaltables para esta temporada

Murieron los jeans ajustados, bienvenidos pantalones sueltos: los 3 modelos infaltables para esta temporada

Por Redacción Estilo
los jeans de pierna ancha son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 esta empezando a dominar el mercado

Los jeans de pierna ancha son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

Por Redacción Estilo

De lo ajustado a lo estructurado

Durante 2024 y gran parte de 2025, las calzas ultraajustadas fueron protagonistas, combinadas con tops largos, remeras oversize o chaquetas deportivas.

Su caída empezó a notarse en el invierno europeo de 2025, anticipando la dirección que tomaría la moda en Argentina.

Los diseñadores y marcas locales confirman que los consumidores buscan ahora silicetas más flexibles, pantalones de corte recto o con pierna ligeramente ancha, que permiten movilidad sin perder estilo.

El enfoque está en prendas que puedan combinarse con distintas capas y accesorios urbanos.

Tres alternativas que reemplazan al legging

  • Pantalones sastreros de pierna recta: ideales para un look elegante, combinan con blazers y zapatillas.

Las calzas legging son cosa del pasado una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado (1)

  • Bermudas o pantalones cortos tipo sastrería: perfectos para climas cálidos, manteniendo frescura y sofisticación.

Las calzas legging son cosa del pasado una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado (2)

  • Jeans ajustados renovados: skinny moderno con tejidos elásticos que estilizan la silueta sin sacrificar comodidad.

image

Estas tres opciones permiten versatilidad, adaptándose al trabajo, salidas urbanas o actividades cotidianas, mientras dejan atrás la sensación “totalmente deportiva” de las calzas.

Comodidad y tendencia urbana para 2026

El cambio no solo es estético: la moda femenina 2026 combina practicidad y refinamiento, sustituyendo la monotonía del legging por piezas con estructura y presencia.

La tendencia apunta a looks que mezclen confort, movilidad y elegancia, adaptándose al estilo de vida urbano argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las alfombras pesadas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas elegante

Las alfombras pesadas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante

Por Andrés Aguilera
Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

Adiós al sillón tradicional en terrazas y balcones: la tendencia que crea un estilo elegante y práctico

Por Lucas Vasquez
las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas elegante y minimalista

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista

Por Andrés Aguilera
Esta tendencia inspirada en la historia romana, combina elegancia, significado y una sonoridad que los hace únicos y distintos.

Los 10 nombres de bebés que vuelven a ser tendencia: están inspirados en la antigua Roma

Por Redacción