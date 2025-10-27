27 de octubre de 2025 - 14:48

Las alfombras pesadas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante

La tendencia 2026 en decoración del hogar es clara: menos es más. Los ambientes amplios, luminosos y despejados dominan el diseño interior.

Por Andrés Aguilera

Por qué las alfombras gruesas están desapareciendo

Las alfombras pesadas, de lana o pelo largo, resultan difíciles de limpiar, acumulan polvo y no se adaptan al estilo de vida actual, donde predomina lo práctico y lo versátil.

Además, con el auge de los pisos vinílicos, porcelanatos y microcementos, cada vez más personas optan por ambientes despejados y minimalistas, donde el protagonismo lo tienen la luz natural y los materiales nobles.

“Hoy la decoración busca ligereza visual y confort real, no solo apariencia”, explican los especialistas en interiorismo. Por eso, las grandes alfombras ya no encajan en la estética de los hogares modernos.

La nueva tendencia: alfombras livianas, lavables y naturales

El reemplazo llegó de la mano de las alfombras planas y lavables, hechas con fibras naturales como yute, sisal, algodón o lino, que combinan diseño, sustentabilidad y practicidad.

image

Ventajas principales:

  • Son fáciles de limpiar y mover.

  • Aportan textura sin recargar los ambientes.

  • Se adaptan a estilos nórdicos, mediterráneos o boho.

  • Permiten mantener frescura en verano y calidez en invierno.

Otra tendencia en alza son las alfombras vinílicas, ideales para cocinas y baños.

Son impermeables, antideslizantes y vienen en diseños que imitan mosaicos o tramas geométricas, aportando un toque decorativo sin el mantenimiento de una alfombra tradicional.

image

Cómo usarlas para renovar un ambiente sin gastar de más

Una alfombra liviana puede cambiar por completo la percepción de un espacio. Los decoradores recomiendan elegir modelos de tonos arena, gris claro o terracota, que aportan serenidad y combinan con casi todo tipo de mobiliario.

También se usan mucho los formatos redondos o desestructurados, que rompen con la rigidez de las líneas rectas y dan dinamismo visual al ambiente.

Para un living moderno, por ejemplo, basta con una alfombra de yute trenzado y algunos almohadones de lino para lograr un efecto cálido, natural y elegante sin sobrecargar el espacio.

Esta tendencia renueva los espacios y también invita a disfrutar más del aire libre y a convertir cualquier rincón en un lugar de bienestar.

Adiós al sillón tradicional en terrazas y balcones: la tendencia que crea un estilo elegante y práctico

Por Lucas Vasquez
