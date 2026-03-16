Durante varias temporadas, el cuero liso fue sinónimo de look impecable, y las prendas de líneas limpias dominaron los placares. Pero el otoño 2026 viene con otra moda . La textura volvió con fuerza en accesorios y prendas, mientras que el street style de la temporada mostró una presencia de abrigos táctiles, superficies con relieve y materiales más blandos y sensoriales .

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Dentro de ese cambio, la gran ganadora es la gamuza , que empezó a desplazar al acabado rígido y brillante en chaquetas, faldas, carteras y botas.

No es una intuición: la gamuza viene apareciendo como una de las piezas más repetidas del año. La chaqueta camisera de gamuza se convirtió en una de las prendas clave de la primavera 2026 y que ya se está agotando en varias marcas, justamente por esa mezcla entre estructura y textura que transforma un look básico en algo mucho más trabajado.

Las chaquetas de gamuza siguen plenamente en tendencia en 2026 y que funcionan como reemplazo natural de muchas camperas o blazers de cuero liso.

El cuero liso y las telas sin textura están pasando de moda un material está causando sensación, la última tendencia para el otoño de 2026 (3)

Además, el material no aparece solo en abrigos. El avance de la falda de gamuza marrón como una de las piezas con más proyección de la temporada, ligada al regreso del aire boho de marcas como Chloé, Isabel Marant y Zimmermann .

Esa repetición en distintas prendas es lo que convierte a la gamuza en mucho más que una moda pasajera: empieza a funcionar como el nuevo recurso para darle profundidad visual al outfit.

El cuero liso y las telas sin textura están pasando de moda un material está causando sensación, la última tendencia para el otoño de 2026 (1)

Por qué esta tendencia puede funcionar muy bien en Argentina

Para el otoño argentino, la gamuza tiene una ventaja clarísima: acompaña perfecto la paleta real de la temporada. Se lleva muy bien con camel, beige, manteca, chocolate, bordó, denim oscuro y negro, y suma un efecto más cálido que el cuero liso.

La cartera de gamuza sigue creciendo también en meses de entretiempo, justamente porque aporta textura sin exagerar.

El cuero liso y las telas sin textura están pasando de moda un material está causando sensación, la última tendencia para el otoño de 2026 (2)

En la práctica, eso la vuelve muy fácil de adaptar a looks urbanos de todos los días. Una chaqueta corta de gamuza, una falda midi, unas botas, una bag baguette o incluso un cinturón ya alcanzan para actualizar un conjunto clásico. La clave es que la prenda haga hablar al look sin necesidad de sumar estampados ni colores estridentes.

Cómo usarla sin que el look quede pesado

La forma más simple de llevar esta tendencia es combinar una sola pieza de gamuza con básicos lisos. Por ejemplo: chaqueta de gamuza con jean recto, falda de gamuza con sweater tejido, o cartera de gamuza con tapado largo.