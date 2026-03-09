9 de marzo de 2026 - 11:50

Murieron los borcegos: el calzado que dominará el invierno 2026

El protagonismo pasa a calzados más refinados y versátiles, alineados con la estética limpia que domina la temporada.

Por Andrés Aguilera

Durante varios inviernos, los borcegos dominaron los looks urbanos por su resistencia y estética robusta. En 2026, la tendencia gira hacia líneas más limpias de calzado: se imponen los mocasines chunky y las botas minimalistas, más versátiles para el día a día. Aquí, qué modelos buscar y cómo combinarlos.

Qué calzado reemplaza a los borcegos en 2026

El cambio responde a una búsqueda de equilibrio entre comodidad y estética pulida. En vidrieras y street style se repiten dos protagonistas claros:

  • Mocasines chunky: suela marcada pero diseño limpio.

image

  • Botas minimalistas: sin exceso de herrajes ni cordones.

image

  • Botinetas de punta limpia: fáciles de combinar.

image

La ventaja es que funcionan tanto con looks formales como casuales, algo que los borcegos no siempre lograban.

Por qué los borcegos pierden protagonismo

Durante años fueron tendencia por su durabilidad y estilo utilitario. Sin embargo, estilistas y medios de moda coinciden en que el cambio actual apunta a:

  • menos volumen visual

  • líneas más simples

  • mayor versatilidad

Además, los nuevos pantalones amplios (rectos, wide leg o sastreros) combinan mejor con calzado más limpio.

Cómo elegir el modelo correcto para invierno 2026

Para actualizar el guardarropa sin errores, prestá atención a:

  • Suela: firme pero no excesiva.

  • Punta: redondeada o levemente afinada.

  • Color: negro, chocolate o borgoña son claves.

  • Material: cuero o eco-cuero de buena calidad.

Tip útil: si querés empezar de a poco, los mocasines chunky son la transición más fácil desde el borcego.

Cómo combinarlos en invierno (sin perder estilo)

  • Jean recto + mocasines chunky + abrigo

  • Pantalón sastrero + botas minimalistas

  • Falda midi + medias opacas + botinetas

  • Wide leg + mocasines

El truco es mantener el equilibrio entre siluetas amplias y líneas limpias.

