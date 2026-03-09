Murieron los borcegos: el calzado que dominará el invierno 2026

Durante varios inviernos, los
borcegos dominaron los looks urbanos por su resistencia y estética robusta. En 2026, la de tendencia gira hacia líneas más limpias calzado: se imponen los mocasines chunky y las botas minimalistas, más versátiles para el día a día. Aquí, qué modelos buscar y cómo combinarlos.
Qué calzado reemplaza a los borcegos en 2026
El cambio responde a una búsqueda de equilibrio entre comodidad y estética pulida. En vidrieras y street style se repiten dos protagonistas claros:
image
image
image
La ventaja es que funcionan tanto con looks formales como casuales, algo que los borcegos no siempre lograban.
Por qué los borcegos pierden protagonismo
Durante años fueron tendencia por su durabilidad y estilo utilitario. Sin embargo, estilistas y medios de
moda coinciden en que el cambio actual apunta a:
menos volumen visual
líneas más simples
mayor versatilidad
Además, los nuevos pantalones amplios (rectos, wide leg o sastreros) combinan mejor con calzado más limpio.
Cómo elegir el modelo correcto para invierno 2026
Para actualizar el guardarropa sin errores, prestá atención a:
Suela: firme pero no excesiva.
Punta: redondeada o levemente afinada.
Color: negro, chocolate o borgoña son claves.
Material: cuero o eco-cuero de buena calidad.
Tip útil: si querés empezar de a poco, los mocasines chunky son la transición más fácil desde el borcego.
Cómo combinarlos en invierno (sin perder estilo)
Jean recto + mocasines chunky + abrigo
Pantalón sastrero + botas minimalistas
Falda midi + medias opacas + botinetas
Wide leg + mocasines
El truco es mantener el equilibrio entre siluetas amplias y líneas limpias.