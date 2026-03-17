Vuelven los '90: la tendencia que pisa fuerte este otoño-invierno y no vas a tener que gastar un peso

La moda tiene memoria, y cada tanto lo demuestra con guiños claros al pasado. Este otoño - invierno 2026, una tendencia noventosa vuelve a instalarse con fuerza en el street style, pero con una ventaja que la hace todavía más atractiva: no hace falta salir de compras para adoptarla.

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Se trata del buzo o sweater anudado en la cintura, un gesto simple que puede transformar por completo cualquier look . Lejos de ser solo un recurso práctico para cuando baja la temperatura, hoy este detalle se convierte en una decisión estética .

Anudar una prenda en la cadera suma textura, rompe la monotonía de un outfit y aporta ese aire relajado pero pensado que define a la moda actual .

Está en tendencia atarse el buzo a la cintura porque encaja perfecto con el revival de los ‘90 que viene marcando el pulso de las últimas temporadas. Muchas de las claves de esa década -como los jeans rectos, las zapatillas urbanas o las siluetas simples- vuelven reinterpretadas , y este gesto no es la excepción.

Además, responde a una lógica muy actual: hacer más con lo que ya tenés . En un contexto donde la moda circular y el consumo consciente ganan protagonismo, esta tendencia invita a reutilizar prendas básicas del placard para darles un nuevo rol dentro del look.

moda otoño invierno

También hay una cuestión visual. El buzo anudado genera un punto focal en la cintura, lo que ayuda a marcar la silueta sin necesidad de prendas ajustadas. En looks más sueltos o oversize, este detalle aporta estructura y equilibrio.

Las pasarelas y el street style internacional acompañan esta idea. Marcas como Miu Miu, Balenciaga y Off-White mostraron estilismos donde las capas y las prendas superpuestas son protagonistas. El buzo atado aparece como parte de ese juego de volúmenes.

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¿Cómo llevarlo este otoño-invierno 2026?

La clave está en usarlo como un recurso que sume, no que recargue .

. Una de las combinaciones más simples es con jeans y remera básica . Un buzo anudado en la cintura en un color contrastante —por ejemplo, gris sobre un look negro o bordó sobre tonos neutros— levanta automáticamente el outfit.

. Un buzo anudado en la cintura en un color contrastante —por ejemplo, gris sobre un look negro o bordó sobre tonos neutros— levanta automáticamente el outfit. También funciona muy bien con pantalones sastreros . En este caso, el contraste entre lo formal del pantalón y lo relajado del buzo genera un look moderno y descontracturado, ideal para el día a día.

. En este caso, el contraste entre lo formal del pantalón y lo relajado del buzo genera un look moderno y descontracturado, ideal para el día a día. Otra opción es usarlo con vestidos. Anudar un sweater sobre un vestido largo o midi no solo suma abrigo extra, sino que también redefine la silueta y le da un giro más urbano. buzo atado a la cintura

En cuanto a los colores, jugar con el contraste es clave. Si el look es monocromático, el buzo puede ser el elemento que rompa con esa uniformidad. Si el outfit ya tiene varios tonos, conviene optar por uno neutro para no saturar.

El tipo de prenda también influye. Los buzos de algodón, los sweaters livianos o incluso las camperas finas funcionan bien para este recurso. Lo importante es que el nudo no sea demasiado voluminoso para que el efecto se vea prolijo.