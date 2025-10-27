Las remeras de cuello redondo son cosa del pasado: la nueva tendencia de moda para el verano 2026

Si hay una prenda clásica, que está en todos los armarios argentinos, son las remeras de cuello redondo por ser clásicas, simples y fáciles de combinar. Pero como toda pieza básica, la moda decidió darle un respiro y esta primavera verano 2025-2026 el reemplazo ya está definido y viene con aires preppy.
Se trata de las remeras con cuello tipo piqué, que son la nueva tendencia de la temporada. Cómodas, frescas y con un toque más sofisticado, llegan para ocupar el lugar del eterno cuello redondo y darle una vuelta de estilo a los looks más casuales.
Cabe aclarar que cambio no es total ni definitivo ya que el cuello redondo es un clásico que siempre volverá, pero sí marca una evolución en la forma de vestirnos. Mientras que la remera tradicional representa la simplicidad, la de cuello suma estructura, un aire deportivo y un punto de elegancia que la vuelve más adaptable.
remeras con cuello tipo polo moda (1)
Por qué se imponen las remeras con cuello
Las remeras con cuello nacieron en el mundo del deporte, especialmente en el tenis y el golf. Su tejido de piqué, su forma estructurada y su aire pulido las convirtieron en símbolo de elegancia casual, pero ahora la moda las trae de nuevo, adaptadas a un estilo urbano y moderno.
Firmas internacionales como Miu Miu, Prada o Lacoste fueron las primeras en apostar fuerte por este corte, y rápidamente las influencers de todo el mundo empezaron a mostrar cómo combinarlas. En TikTok, los videos con el hashtag #polooutfit ya suman millones de vistas, y en Argentina, esta tendencia pisa fuerte para los días cálidos que se vienen.
Las remeras con cuello tipo piqué logran algo que el cuello redondo no, elevan cualquier look, incluso los más simples. Funcionan igual de bien con jeans, polleras o shorts, pero siempre dan esa sensación de “estar un poco más arreglada” sin perder comodidad.
remeras con cuello tipo polo moda (4)
Además, el regreso del estilo preppy -ese aire universitario, prolijo y clásico- se consolidó como uno de los grandes movimientos de esta primavera-verano. Lo vimos en sweaters sobre los hombros, mocasines, faldas tableadas y ahora en estas remeras con cuello que reinterpretan ese look “chic sin esfuerzo”.
Las usan tanto mujeres como hombres, y se adaptan a cualquier plan: desde una jornada de oficina informal hasta una salida al atardecer o una escapada de fin de semana.
Cómo llevar las remeras con cuello esta primavera-verano
Una de las claves del éxito de las remeras con cuello es que se pueden adaptar a distintos estilos y edades. Son atemporales, pero con un aire fresco que las hace protagonistas.
- Versión casual: combiná una remera con cuello tipo polo, en blanco o pastel, con un short de lino y zapatillas urbanas. Es el look ideal para un paseo por la ciudad o una tarde de verano al aire libre.
- Estilo oficina relajada: sumá un pantalón palazzo o una falda midi y unas sandalias de cuero. El cuello da ese toque pulido que transforma un outfit básico en uno prolijo y moderno.
remeras con cuello tipo polo moda (1)
- Look nocturno: sí, también pueden usarse para salir. Elegí una remera de piqué negra o azul marino, combinada con un pantalón sastrero y sandalias altas. Un look minimalista que no falla.
- Toque vintage: para las fanáticas del estilo retro, probá con una remera con cuello y botones, metida dentro de una minifalda o un pantalón de tiro alto. Agregá lentes de sol y listo: estética de los 2000 pero versión 2025.
remeras con cuello tipo polo moda (2)
Colores y texturas de las remeras que están de moda
Aunque las clásicas blancas siguen liderando, esta temporada el color se hace presente. Verdes menta, celestes, naranjas suaves y rosados aparecen entre los tonos preferidos para sumar frescura y alegría al verano.
Las texturas también cambian. Además del tradicional piqué, hay opciones en algodón liviano, viscosa y tejidos acanalados, que dan un toque más femenino y moderno. Algunos modelos incluso suman detalles de ribetes en otro color, pequeños bordados o botones contrastantes que las hacen únicas.
remeras con cuello tipo polo moda (2)
remeras con cuello tipo polo moda (1)
remeras con cuello tipo polo moda (3)