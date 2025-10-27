Las remeras de cuello redondo son cosa del pasado: la nueva tendencia de moda para el verano 2026

Si hay una prenda clásica , que está en todos los armarios argentinos , son las remeras de cuello redondo por ser clásicas, simples y fáciles de combinar. Pero como toda pieza básica, la moda decidió darle un respiro y esta primavera verano 2025-2026 el reemplazo ya está definido y viene con aires preppy.

Se trata de las remeras con cuello tipo piqué , que son la nueva tendencia de la temporada. Cómodas, frescas y con un toque más sofisticado , llegan para ocupar el lugar del eterno cuello redondo y darle una vuelta de estilo a los looks más casuales .

Cabe aclarar que cambio no es total ni definitivo ya que el cuello redondo es un clásico que siempre volverá , pero sí marca una evolución en la forma de vestirnos. Mientras que la remera tradicional representa la simplicidad, la de cuello suma estructura, un aire deportivo y un punto de elegancia que la vuelve más adaptable.

Las remeras con cuello nacieron en el mundo del deporte, especialmente en el tenis y el golf. Su tejido de piqué, su forma estructurada y su aire pulido las convirtieron en símbolo de elegancia casual , pero ahora la moda las trae de nuevo, adaptadas a un estilo urbano y moderno .

Firmas internacionales como Miu Miu, Prada o Lacoste fueron las primeras en apostar fuerte por este corte, y rápidamente las influencers de todo el mundo empezaron a mostrar cómo combinarlas. En TikTok, los videos con el hashtag #polooutfit ya suman millones de vistas, y en Argentina, esta tendencia pisa fuerte para los días cálidos que se vienen .

Las remeras con cuello tipo piqué logran algo que el cuello redondo no, elevan cualquier look, incluso los más simples. Funcionan igual de bien con jeans, polleras o shorts, pero siempre dan esa sensación de “estar un poco más arreglada” sin perder comodidad.

Además, el regreso del estilo preppy -ese aire universitario, prolijo y clásico- se consolidó como uno de los grandes movimientos de esta primavera-verano. Lo vimos en sweaters sobre los hombros, mocasines, faldas tableadas y ahora en estas remeras con cuello que reinterpretan ese look “chic sin esfuerzo”.

Las usan tanto mujeres como hombres, y se adaptan a cualquier plan: desde una jornada de oficina informal hasta una salida al atardecer o una escapada de fin de semana.

Cómo llevar las remeras con cuello esta primavera-verano

Una de las claves del éxito de las remeras con cuello es que se pueden adaptar a distintos estilos y edades. Son atemporales, pero con un aire fresco que las hace protagonistas.

Versión casual: combiná una remera con cuello tipo polo, en blanco o pastel, con un short de lino y zapatillas urbanas. Es el look ideal para un paseo por la ciudad o una tarde de verano al aire libre. Estilo oficina relajada: sumá un pantalón palazzo o una falda midi y unas sandalias de cuero. El cuello da ese toque pulido que transforma un outfit básico en uno prolijo y moderno. Look nocturno: sí, también pueden usarse para salir. Elegí una remera de piqué negra o azul marino, combinada con un pantalón sastrero y sandalias altas. Un look minimalista que no falla. Toque vintage: para las fanáticas del estilo retro, probá con una remera con cuello y botones, metida dentro de una minifalda o un pantalón de tiro alto. Agregá lentes de sol y listo: estética de los 2000 pero versión 2025.

Colores y texturas de las remeras que están de moda

Aunque las clásicas blancas siguen liderando, esta temporada el color se hace presente. Verdes menta, celestes, naranjas suaves y rosados aparecen entre los tonos preferidos para sumar frescura y alegría al verano.

Las texturas también cambian. Además del tradicional piqué, hay opciones en algodón liviano, viscosa y tejidos acanalados, que dan un toque más femenino y moderno. Algunos modelos incluso suman detalles de ribetes en otro color, pequeños bordados o botones contrastantes que las hacen únicas.

