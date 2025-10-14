14 de octubre de 2025 - 13:20

Chau a las remeras anchas: los 3 modelos que serán tendencia este verano 2026

Las nuevas tendencias en moda traen tips de ropa liviana, fresca y ajustada que marcarán la diferencia este verano 2026.

Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

El cambio de temporada impone nuevas tendencias en moda, y esta vez los tips de ropa apuntan a dejar atrás las remeras anchas. El verano 2026 llega con un espíritu renovado, más ajustado al cuerpo, con texturas suaves y cortes que realzan la figura sin perder comodidad ni frescura.

Leé además

chau bufandas y panuelos: este es el accesorio para el cuello que sera tendencia en 2026

Chau bufandas y pañuelos: este es el accesorio para el cuello que será tendencia en 2026

Por Redacción Estilo
¿que zapatos usar este verano? 5 estilos que resolveran cualquier dilema de estilo

¿Qué zapatos usar este verano? 5 estilos que resolverán cualquier dilema de estilo

Por Redacción Estilo

1. Crop tops ajustados: el regreso más fuerte del verano

Los crop tops vuelven con fuerza como símbolo de tendencia y libertad. Este modelo se destaca por su corte corto, ideal para mostrar el abdomen y combinar con prendas de tiro alto. En materiales como algodón elástico o lycra, se adaptan a cualquier estilo y resultan perfectos para los días calurosos. Las marcas apuestan por colores pastel, detalles minimalistas y diseños que se ajustan sin oprimir. Si buscás una prenda fresca y moderna, este es el tip que no puede faltar en tu armario de moda.

image
Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

2. Musculosas de sastrería: la mezcla entre elegancia y comodidad

Otra gran tendencia del verano son las musculosas de sastrería, una opción sofisticada que reemplaza a las remeras amplias. Su estructura entallada marca la silueta, pero mantiene un aire relajado. Se destacan en tonos neutros o beige, ideales para usar tanto de día como de noche. Son la prenda perfecta para quienes buscan una ropa que combine comodidad y estilo. Además, al ser versátiles, podés usarlas con pantalones anchos, polleras midi o shorts.

image
Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

3. Remeras tipo baby tee: el toque noventoso que vuelve con todo

Las baby tees vuelven desde los años 90 para conquistar el 2026. Con su diseño corto, ajustado y con estampas divertidas, se posicionan como una tendencia clave. Este modelo combina con cualquier prenda inferior, desde jeans hasta minifaldas, y aporta un aire juvenil y rebelde. Si querés sumar un toque retro a tu look, este es el tip que te hará destacar entre todas.

image
Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Escándalo en la Semana de la Moda de París.

La polémica colección que encendió la pasarela de Jean Paul Gaultier en la semana de la Moda de París

Por Redacción Estilo