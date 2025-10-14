Chau a las remeras anchas: los 3 modelos que serán tendencia este verano 2026

Las nuevas tendencias en moda traen tips de ropa liviana, fresca y ajustada que marcarán la diferencia este verano 2026.

El cambio de temporada impone nuevas tendencias en moda, y esta vez los tips de ropa apuntan a dejar atrás las remeras anchas. El verano 2026 llega con un espíritu renovado, más ajustado al cuerpo, con texturas suaves y cortes que realzan la figura sin perder comodidad ni frescura.

1. Crop tops ajustados: el regreso más fuerte del verano Los crop tops vuelven con fuerza como símbolo de tendencia y libertad. Este modelo se destaca por su corte corto, ideal para mostrar el abdomen y combinar con prendas de tiro alto. En materiales como algodón elástico o lycra, se adaptan a cualquier estilo y resultan perfectos para los días calurosos. Las marcas apuestan por colores pastel, detalles minimalistas y diseños que se ajustan sin oprimir. Si buscás una prenda fresca y moderna, este es el tip que no puede faltar en tu armario de moda.

image Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna. 2. Musculosas de sastrería: la mezcla entre elegancia y comodidad Otra gran tendencia del verano son las musculosas de sastrería, una opción sofisticada que reemplaza a las remeras amplias. Su estructura entallada marca la silueta, pero mantiene un aire relajado. Se destacan en tonos neutros o beige, ideales para usar tanto de día como de noche. Son la prenda perfecta para quienes buscan una ropa que combine comodidad y estilo. Además, al ser versátiles, podés usarlas con pantalones anchos, polleras midi o shorts.

image Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna. 3. Remeras tipo baby tee: el toque noventoso que vuelve con todo Las baby tees vuelven desde los años 90 para conquistar el 2026. Con su diseño corto, ajustado y con estampas divertidas, se posicionan como una tendencia clave. Este modelo combina con cualquier prenda inferior, desde jeans hasta minifaldas, y aporta un aire juvenil y rebelde. Si querés sumar un toque retro a tu look, este es el tip que te hará destacar entre todas.

