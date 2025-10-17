17 de octubre de 2025 - 09:56

Olvidate de las rayas y del animal print: este es el estampado favorito de la moda para el 2026

Las tendencias de moda 2026 proponen un retorno a la alegría visual de los años sesenta, pero con una mirada contemporánea.

Olvidate de las rayas y animal print este es el estampado favorito de la moda para el 2026
Por Redacción Estilo

Leé además

Las frutas de este árbol son exquisitas, pero pocos saben que ayuda a mantener el equilibrio ecológico del entorno durante los meses más cálidos.

El árbol que da frutas todo el verano, atrae polinizadores y da sombra toda la estación

Por Lucas Vasquez
Este árbol deslumbra cada año con diferentes tonalidades que transforman cualquier balcón o terraza en un rincón natural de gran belleza.

El árbol de maceta qué es ideal para balcones o terrazas: es liviano y sus flores aportan un color intenso

Por Lucas Vasquez

El regreso del print más alegre

Según especialistas en tendencias de ropa y publicaciones de moda, los lunares regresan en versiones que combinan tradición y frescura.

Ya no se limitan al blanco y negro: aparecen en tonos pastel, combinaciones bicolores y diseños más libres.

image

Este estampado, asociado históricamente con lo femenino y elegante, ahora se usa también en prendas informales.

Vestidos, camisas, pantalones y hasta accesorios adoptan este motivo, que aporta dinamismo y un aire retro chic a los conjuntos urbanos.

Cómo se usan los lunares en 2026

Las pasarelas y colecciones de verano muestran telas fluidas, con movimiento y textura liviana, ideales para resaltar el contraste de los lunares.

image

Los cortes preferidos son los vestidos midi, las blusas abotonadas y las polleras amplias, con detalles románticos y aire bohemio.

  • Lunares pequeños para looks elegantes.

  • Lunares grandes para combinaciones más atrevidas.

  • Tonos tierra y pasteles dominan sobre los clásicos blanco y negro.

Este equilibrio entre comodidad y sofisticación convierte al estampado en una opción adaptable a múltiples estilos.

Un clásico de la moda que vuelve a dominar

El furor por los lunares también se refleja en accesorios: pañuelos, carteras y zapatos incorporan el motivo, completando conjuntos monocromáticos o de inspiración vintage.

image

Expertas locales aseguran que su permanencia no es casual: los lunares favorecen la figura, aportan luminosidad y combinan con prendas lisas sin saturar el look.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

olvidate de las calzas: estos son los 3 modelos que las reemplazan esta temporada

Olvidate de las calzas: estos son los 3 modelos que las reemplazan esta temporada

Por Redacción Estilo
Las tendencias en moda traen nuevos tips de ropa y accesorios solares.

No se usan más: cambiá las gorras por estos 3 modelos que te protegen del sol

Por Redacción Estilo
indian desembarca en mendoza y revoluciona la moda argentina

Indian desembarca en Mendoza y revoluciona la moda argentina

Por Redacción
adios pelo largo: estos son los 3 cortes de cabello que seran tendencia este 2026

Adiós pelo largo: estos son los 3 cortes de cabello que serán tendencia este 2026

Por Redacción Estilo