15 de octubre de 2025 - 10:55

Adiós pelo largo: estos son los 3 cortes de cabello que serán tendencia este 2026

En 2026, los cortes de pelo cortos y medios para mujeres reemplazan la melena larga como referente estético.

Por Redacción Estilo

El 2026 propone un cambio radical en los estilos femeninos: los cortes de pelo que priorizan frescura, versatilidad y movimiento reemplazan a la melena larga. Los más destacados serán el bixie, el bob refinado y la media melena con flequillo coreano, adaptables a cualquier tipo de rostro y estilo personal.

La temporada se enfoca en practicidad y estilo. Estos cortes permiten lucir modernos con poco esfuerzo, aportan volumen natural y destacan los rasgos faciales.

La combinación de textura, forma y longitud será clave para quienes buscan un look elegante y cómodo al mismo tiempo.

Bixie: atrevido y femenino

image

El bixie fusiona lo mejor del pixie y el bob, con la parte trasera más corta y mechones largos hacia el frente.

  • Ideal para rostros ovalados y mandíbulas definidas.

  • Funciona en cabello lacio, ondulado o con rulos suaves.

  • Mantenimiento sencillo: cortes periódicos para conservar la forma y styling rápido con poco producto.

    Este corte aporta volumen y personalidad, permitiendo versatilidad para diferentes ocasiones.

Corte de pelo Bob refinado: elegancia instantánea

image

El bob refinado es un corte de largo hasta la mandíbula o ligeramente por encima de los hombros, con líneas limpias y acabado pulido.

  • Transmite sofisticación sin sobrecargar el rostro.

  • Se adapta a todo tipo de cabello, especialmente si se usa producto para brillo y suavidad.

  • Ideal para quienes buscan un estilo elegante, moderno y práctico.

    Este corte combina sofisticación y comodidad, siendo perfecto tanto para el día a día como para eventos especiales.

Media melena con flequillo coreano: frescura y movimiento

image

La media melena con flequillo coreano aporta naturalidad y suavidad al rostro.

  • Largo recomendado: hasta los hombros o un poco debajo.

  • Flequillo liviano y fragmentado, que no requiere mucho mantenimiento.

  • Se puede llevar lacio para elegancia o con ondas suaves para un estilo relajado.

    Este corte brinda movimiento y versatilidad, ideal para mujeres que buscan equilibrio entre comodidad y tendencia.

Cada estilo destaca por comodidad, adaptabilidad y estilo: el bixie atrevido, el bob refinado elegante y la media melena con flequillo coreano fresca y natural. Todos serán protagonistas en salones de todo el país.

