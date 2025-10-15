Adiós pelo largo: estos son los 3 cortes de cabello que serán tendencia este 2026

En 2026, los cortes de pelo cortos y medios para mujeres reemplazan la melena larga como referente estético.

El 2026 propone un cambio radical en los estilos femeninos: los cortes de pelo que priorizan frescura, versatilidad y movimiento reemplazan a la melena larga. Los más destacados serán el bixie, el bob refinado y la media melena con flequillo coreano, adaptables a cualquier tipo de rostro y estilo personal.

La temporada se enfoca en practicidad y estilo. Estos cortes permiten lucir modernos con poco esfuerzo, aportan volumen natural y destacan los rasgos faciales.

La combinación de textura, forma y longitud será clave para quienes buscan un look elegante y cómodo al mismo tiempo.

Bixie: atrevido y femenino image El bixie fusiona lo mejor del pixie y el bob, con la parte trasera más corta y mechones largos hacia el frente.

Ideal para rostros ovalados y mandíbulas definidas.

Funciona en cabello lacio, ondulado o con rulos suaves.

Mantenimiento sencillo: cortes periódicos para conservar la forma y styling rápido con poco producto. Este corte aporta volumen y personalidad, permitiendo versatilidad para diferentes ocasiones. Corte de pelo Bob refinado: elegancia instantánea image El bob refinado es un corte de largo hasta la mandíbula o ligeramente por encima de los hombros, con líneas limpias y acabado pulido.