Adiós pelo largo: estos son los 3 cortes de cabello que serán tendencia este 2026

El 2026 propone un cambio radical en los estilos femeninos: los cortes de pelo que priorizan frescura, versatilidad y movimiento reemplazan a la melena larga. Los más destacados serán el bixie, el bob refinado y la media melena con flequillo coreano, adaptables a cualquier tipo de rostro y estilo personal.
La temporada se enfoca en practicidad y estilo. Estos cortes permiten lucir modernos con poco esfuerzo, aportan volumen natural y destacan los rasgos faciales.
La combinación de textura, forma y longitud será clave para quienes buscan un look elegante y cómodo al mismo tiempo.
Bixie: atrevido y femenino
El bixie fusiona lo mejor del pixie y el bob, con la parte trasera más corta y mechones largos hacia el frente.
-
Ideal para rostros ovalados y mandíbulas definidas.
-
Funciona en cabello lacio, ondulado o con rulos suaves.
-
Mantenimiento sencillo: cortes periódicos para conservar la forma y styling rápido con poco producto.
Este corte aporta volumen y personalidad, permitiendo versatilidad para diferentes ocasiones.
Corte de pelo Bob refinado: elegancia instantánea
El bob refinado es un corte de largo hasta la mandíbula o ligeramente por encima de los hombros, con líneas limpias y acabado pulido.
-
Transmite sofisticación sin sobrecargar el rostro.
-
Se adapta a todo tipo de cabello, especialmente si se usa producto para brillo y suavidad.
-
Ideal para quienes buscan un estilo elegante, moderno y práctico.
Este corte combina sofisticación y comodidad, siendo perfecto tanto para el día a día como para eventos especiales.
Media melena con flequillo coreano: frescura y movimiento
La media melena con flequillo coreano aporta naturalidad y suavidad al rostro.
-
Largo recomendado: hasta los hombros o un poco debajo.
-
Flequillo liviano y fragmentado, que no requiere mucho mantenimiento.
-
Se puede llevar lacio para elegancia o con ondas suaves para un estilo relajado.
Este corte brinda movimiento y versatilidad, ideal para mujeres que buscan equilibrio entre comodidad y tendencia.
Cada estilo destaca por comodidad, adaptabilidad y estilo: el bixie atrevido, el bob refinado elegante y la media melena con flequillo coreano fresca y natural. Todos serán protagonistas en salones de todo el país.