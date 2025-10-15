Indian desembarca en Mendoza y revoluciona la moda argentina

La icónica marca uruguaya Indian , con más de 60 años de trayectoria , se ha consolidado como un referente de la moda contemporánea en la región . Su propuesta combina versatilidad, diseño y variedad, ofreciendo una moda en constante renovación para mujeres de todas las edades y estilos , con una relación calidad-precio altamente competitiva . Además, cuenta con líneas complementarias que amplían la experiencia de compra.

No se usan más: reemplazá los minishorts de jeans por estos modelos que se imponen en el verano 2026

Adiós pelo largo: estos son los 3 cortes de cabello que serán tendencia este 2026

Cada temporada, su equipo de diseñadoras de producto visita las principales capitales europeas de la moda para reinterpretar tendencias con un sello propio , logrando prendas que invitan a expresarse y experimentar con el estilo personal.

A la línea principal de indumentaria femenina se suman otras propuestas que completan la experiencia Indian:

Además, la marca ofrece bijouterie y regalería , asegurando variedad y opciones para todos los gustos.

Indian Home: artículos para el hogar, desde vajilla y textiles hasta muebles y sofás, combinando diseño, funcionalidad y estilo.

Fundada en Uruguay hace más de seis décadas, Indian se posiciona como líder en moda y top of mind del mercado , con una sólida trayectoria y una fuerte presencia regional. Actualmente, cuenta con más de 50 tiendas distribuidas entre Uruguay, Paraguay y Argentina.

En 2024, la marca dio su salto oficial en el mercado argentino con la apertura de su primera tienda en Av. Florida y Tucumán (Buenos Aires). Poco después inauguró un local en el centro de Córdoba y más tarde un espacio emblemático en la histórica esquina de Florida y Perón, donde funcionaron Gath & Chaves y luego Falabella.

Con más de 7.000 m², esta última apertura se convirtió en la propuesta más ambiciosa de Indian en el país, alcanzando gran repercusión en medios y redes sociales por su concepto innovador. La noticia fue cubierta por medios como La Nación, Clarín, Radio Mitre, El Cronista y canales de televisión como América, Canal 13, Telefé, TN y C5N.

Ahora, Mendoza se prepara para recibir dos nuevas tiendas: una en Palmares Mall, este viernes 17 de octubre, y otra en pleno centro, en la intersección de Av. San Martín y San Luis, prevista para diciembre.

Con la llegada a Mendoza, Indian alcanzará un total de nueve tiendas en el país, con próximas aperturas proyectadas en Santa Fe, Ayacucho (CABA), Cabildo, Bahía Blanca, Mar del Plata y Rosario.

Todas las tiendas mantienen el diseño característico de la marca, con layout minimalista y tonos neutros que realzan cada prenda y accesorio. Además, Indian ofrece la posibilidad de comprar online desde cualquier punto del país a través de su e-commerce indian.ar.

Indian (3)

Palmares Mall: un nuevo destino para la moda

En el reconocido Palmares Mall, Indian abrirá un espacio de aproximadamente 700 m², concebido como una experiencia de moda contemporánea.

Ubicada en el nuevo ingreso sur del mall, la tienda fue diseñada bajo un concepto arquitectónico moderno y minimalista, que invita a descubrir miles de opciones para todos los estilos y edades. Prendas, texturas y detalles cuidadosamente seleccionados conviven en una propuesta que combina diseño, calidad, versatilidad y variedad.

¿Por qué Mendoza?

La elección de Mendoza responde a una combinación de factores estratégicos y culturales. La provincia se distingue por un público exigente, conectado con las tendencias y con una fuerte conciencia sobre el valor de sus compras, lo que la convierte en un escenario ideal para la llegada de Indian.

El desembarco de la marca no sólo amplía la oferta de moda en la región, sino que también impulsa la inversión local, fomenta la generación de empleo y promueve el desarrollo del talento mendocino. Se prevé la creación de alrededor de 80 nuevos empleos directos.

Con una propuesta diferencial basada en la moda contemporánea, variedad, versatilidad y una excelente relación calidad-precio, Indian busca consolidar en Mendoza la misma impronta que la posicionó con fuerza en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades de la región.

Conocé más sobre las actividades y la propuesta de Indian en sus redes sociales oficiales: Instagram, Facebook, TikTok y su web indian.ar.

Por más información sobre la marca: [email protected].