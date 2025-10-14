Chau bufandas y pañuelos: este es el accesorio para el cuello que será tendencia en 2026

Las tendencias 2026 muestran un giro en los accesorios para el cuello. Los clásicos pañuelos y bufandas pierden protagonismo ante diseños más modernos y versátiles. Los cuellos tipo “collar-bandana” y los chockers se imponen como los favoritos de la moda esta temporada, combinando comodidad, estilo y frescura.
En el verano argentino, la moda se centra en accesorios que sumen personalidad sin sobrecargar el conjunto.
Expertas en tendencias coinciden en que el collar-bandana y los chockers modernos marcarán la pauta en 2026.
Sus diseños se adaptan tanto a looks urbanos como a outfits más elegantes, aportando versatilidad y frescura en la elección diaria del vestuario.
Collar-bandana: reinventando un clásico de la moda
El collar-bandana combina la textura y el estilo de una bandana con la estructura de un collar. Este accesorio se lleva ajustado al cuello o ligeramente flojo, aportando un detalle distintivo a cualquier look.
Se puede usar con camisas, vestidos o incluso remeras básicas, transformando prendas simples en combinaciones modernas y elegantes.
-
Materiales ligeros: algodón, seda y lino.
-
Colores y estampas: desde neutros hasta vibrantes.
-
Versatilidad: combina con estilos boho, urbano o minimalista.
Chockers modernos: minimalismo y audacia
Los chockers evolucionaron en 2026 con diseños que incluyen cuero, metal y detalles de pedrería.
Ajustados al cuello, estos accesorios aportan un aire contemporáneo y sofisticado. Ideales para quienes buscan un toque atrevido, los chockers funcionan con blusas de escote alto o vestidos de verano ligeros, potenciando cualquier conjunto sin esfuerzo.
La ventaja frente a bufandas y pañuelos
-
Más ligeros y frescos, ideales para el verano.
-
Sumamente versátiles, se adaptan a múltiples estilos.
-
Añaden personalidad sin sobrecargar el outfit.
-
Se combinan con collares, aros o pulseras para un look completo.