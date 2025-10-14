14 de octubre de 2025 - 10:31

Chau bufandas y pañuelos: este es el accesorio para el cuello que será tendencia en 2026

En 2026, los accesorios para el cuello redefinen la moda femenina, ofreciendo comodidad, estilo y adaptabilidad.

Chau bufandas y pañuelos este es el accesorio para el cuello que será tendencia en 2026
Por Redacción Estilo

Las tendencias 2026 muestran un giro en los accesorios para el cuello. Los clásicos pañuelos y bufandas pierden protagonismo ante diseños más modernos y versátiles. Los cuellos tipo “collar-bandana” y los chockers se imponen como los favoritos de la moda esta temporada, combinando comodidad, estilo y frescura.

En el verano argentino, la moda se centra en accesorios que sumen personalidad sin sobrecargar el conjunto.

Expertas en tendencias coinciden en que el collar-bandana y los chockers modernos marcarán la pauta en 2026.

Sus diseños se adaptan tanto a looks urbanos como a outfits más elegantes, aportando versatilidad y frescura en la elección diaria del vestuario.

Collar-bandana: reinventando un clásico de la moda

El collar-bandana combina la textura y el estilo de una bandana con la estructura de un collar. Este accesorio se lleva ajustado al cuello o ligeramente flojo, aportando un detalle distintivo a cualquier look.

image

Se puede usar con camisas, vestidos o incluso remeras básicas, transformando prendas simples en combinaciones modernas y elegantes.

  • Materiales ligeros: algodón, seda y lino.

  • Colores y estampas: desde neutros hasta vibrantes.

  • Versatilidad: combina con estilos boho, urbano o minimalista.

Chockers modernos: minimalismo y audacia

Los chockers evolucionaron en 2026 con diseños que incluyen cuero, metal y detalles de pedrería.

image

Ajustados al cuello, estos accesorios aportan un aire contemporáneo y sofisticado. Ideales para quienes buscan un toque atrevido, los chockers funcionan con blusas de escote alto o vestidos de verano ligeros, potenciando cualquier conjunto sin esfuerzo.

La ventaja frente a bufandas y pañuelos

  • Más ligeros y frescos, ideales para el verano.

  • Sumamente versátiles, se adaptan a múltiples estilos.

  • Añaden personalidad sin sobrecargar el outfit.

  • Se combinan con collares, aros o pulseras para un look completo.

