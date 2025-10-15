15 de octubre de 2025 - 10:13

No se usan más: reemplazá los minishorts de jeans por estos modelos que se imponen en el verano 2026

Las nuevas tendencias en moda traen tips de ropa fresca, elegante y cómoda que desplaza a los clásicos minishorts de jean este verano 2026.

Las tendencias de moda traen nuevos tips de ropa para el verano.

Las nuevas tendencias en moda, con tips de ropa fresca y moderna.

1. Shorts de lino: frescura y elegancia en un solo look

Los shorts de lino se imponen como una de las grandes tendencias del verano. Con su textura liviana, transpirables y de aspecto natural, se convirtieron en un infaltable del guardarropa. Ideales para usar con camisas oversize o tops de tiras, logran un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Además, su versatilidad permite llevarlos tanto para el día como para la noche. Los tonos beige, blanco y arena serán los más buscados según los expertos en moda.

2. Pantalones cortos tipo sastreros: el nuevo básico chic

Los shorts sastreros llegan para quienes buscan un estilo más pulido sin perder frescura. Esta tendencia combina líneas rectas, pinzas y materiales livianos como el gabardinado fino o el algodón estructurado, logrando un toque elegante y moderno. Son una excelente opción de ropa para reemplazar los minishorts de jean, sobre todo en ocasiones semi-formales o salidas nocturnas. Si querés seguir un tip clave: apostá por los modelos con cinturón o corte alto, que realzan la figura y estilizan las piernas.

3. Faldas cortas tipo pareo: el toque playero que conquista el verano

Entre las tendencias más fuertes también aparecen las faldas pareo, que combinan sensualidad, comodidad y frescura. Confeccionadas en telas como viscosa, lino o gasa, son una alternativa perfecta para los días de mucho calor. Su diseño envolvente permite ajustarlas al cuerpo y crear distintos estilos con un solo gesto. Es el tip ideal para quienes buscan una ropa más femenina y liviana, sin resignar estilo.

