No se usan más: reemplazá los minishorts de jeans por estos modelos que se imponen en el verano 2026

Las nuevas tendencias en moda traen tips de ropa fresca, elegante y cómoda que desplaza a los clásicos minishorts de jean este verano 2026.

El verano 2026 llega con un aire renovado en el mundo de la moda, donde las tendencias marcan el fin de los clásicos minishorts de jean. Los nuevos tips de ropa proponen reemplazarlos por prendas más suaves, livianas y con un toque de elegancia que se adapta mejor al calor y al estilo urbano actual.

1. Shorts de lino: frescura y elegancia en un solo look Los shorts de lino se imponen como una de las grandes tendencias del verano. Con su textura liviana, transpirables y de aspecto natural, se convirtieron en un infaltable del guardarropa. Ideales para usar con camisas oversize o tops de tiras, logran un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. Además, su versatilidad permite llevarlos tanto para el día como para la noche. Los tonos beige, blanco y arena serán los más buscados según los expertos en moda.

image 2. Pantalones cortos tipo sastreros: el nuevo básico chic Los shorts sastreros llegan para quienes buscan un estilo más pulido sin perder frescura. Esta tendencia combina líneas rectas, pinzas y materiales livianos como el gabardinado fino o el algodón estructurado, logrando un toque elegante y moderno. Son una excelente opción de ropa para reemplazar los minishorts de jean, sobre todo en ocasiones semi-formales o salidas nocturnas. Si querés seguir un tip clave: apostá por los modelos con cinturón o corte alto, que realzan la figura y estilizan las piernas.

image 3. Faldas cortas tipo pareo: el toque playero que conquista el verano Entre las tendencias más fuertes también aparecen las faldas pareo, que combinan sensualidad, comodidad y frescura. Confeccionadas en telas como viscosa, lino o gasa, son una alternativa perfecta para los días de mucho calor. Su diseño envolvente permite ajustarlas al cuerpo y crear distintos estilos con un solo gesto. Es el tip ideal para quienes buscan una ropa más femenina y liviana, sin resignar estilo.

image