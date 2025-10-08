Netflix estrena "Victoria Beckham": la historia no contada de la Spice Girl y su fracaso empresarial

El documental se presentará dividido en tres partes con distintos momentos y facetas de la esposa del futbolista David Beckham.

Llega a Netflix el documental sobre la vida artística y personal de Victoria Beckham.

Llega a Netflix una nueva producción sobre la vida de Victoria Beckham. En formato documental, la protagonista relatará la historia nunca antes contada de las Spice Girls, ícono de la moda y una de las figuras más influyentes del pop británico. Además, atravesará su relación con el futbolista David Beckham.

Dirigida por Nadia Hallgren, creadora del documental “Becoming” sobre Michelle Obama, la producción combina material de archivo inédito, entrevistas a familiares y amigos —como Eva Longoria y Tom Ford— y escenas de su diario.

“Victoria Beckham” fue producida por Studio 99, la compañía fundada por David Beckham, junto a Dorothy St Pictures, responsables de la exitosa serie Beckham (2023), lo que da continuidad al universo íntimo de la familia.

La docuserie explorará en 3 episodios de 50 minutos cada uno los momentos más decisivos de su vida. Desde sus inicios en la música, el fenómeno global que marcó a toda una generación, hasta su relación amorosa y su transformación en una de las diseñadoras más respetadas del mundo de la moda.

La caída de las Spice Girls La serie explora el ascenso de las Spice Girls así como el abrupto final de su carrera musical, un momento de profunda incertidumbre. “Actuar era mi sueño. Las Spice Girls me hicieron aceptar quién soy. Y de repente, todo se detuvo”, afirmó en uno de los avances. La propia Beckham ha admitido que revisitar este período y responder a preguntas.