Netflix estrena "Victoria Beckham": la historia no contada de la Spice Girl y su fracaso empresarial

El documental se presentará dividido en tres partes con distintos momentos y facetas de la esposa del futbolista David Beckham.

Llega a Netflix el documental sobre la vida artística y personal de Victoria Beckham.

Llega a Netflix el documental sobre la vida artística y personal de Victoria Beckham.

Dirigida por Nadia Hallgren, creadora del documental “Becoming” sobre Michelle Obama, la producción combina material de archivo inédito, entrevistas a familiares y amigos —como Eva Longoria y Tom Ford— y escenas de su diario.

“Victoria Beckham” fue producida por Studio 99, la compañía fundada por David Beckham, junto a Dorothy St Pictures, responsables de la exitosa serie Beckham (2023), lo que da continuidad al universo íntimo de la familia.

La docuserie explorará en 3 episodios de 50 minutos cada uno los momentos más decisivos de su vida. Desde sus inicios en la música, el fenómeno global que marcó a toda una generación, hasta su relación amorosa y su transformación en una de las diseñadoras más respetadas del mundo de la moda.

La caída de las Spice Girls

La serie explora el ascenso de las Spice Girls así como el abrupto final de su carrera musical, un momento de profunda incertidumbre. “Actuar era mi sueño. Las Spice Girls me hicieron aceptar quién soy. Y de repente, todo se detuvo”, afirmó en uno de los avances. La propia Beckham ha admitido que revisitar este período y responder a preguntas.

Con un tono íntimo y sincero, Victoria narra en primera persona los desafíos que enfrentó durante su carrera y desmonta los prejuicios que la acompañaron durante décadas. “La gente pensaba que yo era esa mujer amargada que nunca sonreía”, reconoció en el adelanto, donde también reflexionó sobre cómo la moda se convirtió en su refugio creativo.

El vínculo de Victoria Beckham con la moda y la crisis financiera

La docuserie muestra por primera vez los serios problemas financieros que casi llevaron al colapso la empresa de Victoria Beckham, un recorrido de quince años hasta lograr la rentabilidad. La marca enfrentó pérdidas millonarias, generando un clima de “pánico” incluso dentro del hogar.

David Beckham admitió que las tensiones económicas lo dejaron completamente afectado. “Nunca había hablado antes de las dificultades que atravesó el negocio”, confesó Victoria. Lanzada en 2008, la marca homónima soportó más de una década de pérdidas significativas.

¿Cuándo se estrena el documental “Victoria Beckham” en Netflix?

La docuserie estará disponible en Netflix a partir de este jueves 9 de octubre. Con tres episodios, ofrece un retrato profundo y definitivo de una mujer que pasó de ser una estrella pop a una empresaria que construyó su propio legado.

