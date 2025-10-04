La serie de Netflix con Natalia Oreiro, que es de las más vistas a pesar de no ser actual

Natalia Oreiro y Facundo Arana, dos de los actores más reconocidos y consagrados de nuestro país, protagonizaron uno de los fenómenos televisivos más visto de los ‘90. La producción argentina de drama y romance con grandes interpretaciones llegó a Netflix años atrás y no deja de romperla.
Esta serie no es otra que “Muñeca brava”, una telenovela creada por Enrique Oscar Torres en 1998, que tiene de cortina Cambio dolor en la voz de la artista uruguaya y que está disponible en el catálogo del gigante streaming.
Natalia Oreiro
Natalia Oreiro protagonizó Muñeca Brava, una de las series que sigue disponible en Netflix.
“Muñeca brava” está hecha de 40 episodios con una duración de 50 minutos aproximado cada uno. Está repleta de secretos, romances y pasión.
De qué trata “Muñeca brava”, la telenovela que protagoniza Natalia Oreiro
La telenovela cuenta la historia de Milagros (Natalia Oreiro), una joven criada en un convento que al cumplir 18 años se emplea en la casa de los Di Carlo, donde conoce a Ivo, interpretado por Facundo Arana.
Su encuentro con Ivo, hijo de la gente para la que trabaja, desencadena una serie de eventos marcados por las diferencias de clases y el descubrimiento de secretos familiares.
Natalia Oreiro
Natalia Oreiro protagonizó Muñeca Brava, una de las series que sigue disponible en Netflix.
A lo largo de la telenovela, la relación entre los protagonistas se va afianzando y sobrepasa los inconvenientes originados por tensiones familiares, secretos guardados bajo siete llaves y batallas de superación personal, que toman un camino diferente en casa capitulo.
Además de Natalia Oreiro y Facundo Arana, Muñeca brava contó con otras grandes figuras como Fernanda Mistral, Victoria Onetto, Segundo Cernadas y Norberto Díaz entre tantos otros, que siguen disfrutado de su paso por la producción.