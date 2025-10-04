La serie de Netflix con Natalia Oreiro, que es de las más vistas a pesar de no ser actual

En los años 90 la serie fue furor y el gigante de streaming busca tener los mismos éxitos que por entonces.

Natalia Oreiro protagonizó una de las series que sigue disponible en Netflix.

Natalia Oreiro y Facundo Arana, dos de los actores más reconocidos y consagrados de nuestro país, protagonizaron uno de los fenómenos televisivos más visto de los ‘90. La producción argentina de drama y romance con grandes interpretaciones llegó a Netflix años atrás y no deja de romperla.

Esta serie no es otra que “Muñeca brava”, una telenovela creada por Enrique Oscar Torres en 1998, que tiene de cortina Cambio dolor en la voz de la artista uruguaya y que está disponible en el catálogo del gigante streaming.

Natalia Oreiro Natalia Oreiro protagonizó Muñeca Brava, una de las series que sigue disponible en Netflix. web “Muñeca brava” está hecha de 40 episodios con una duración de 50 minutos aproximado cada uno. Está repleta de secretos, romances y pasión.

De qué trata “Muñeca brava”, la telenovela que protagoniza Natalia Oreiro La telenovela cuenta la historia de Milagros (Natalia Oreiro), una joven criada en un convento que al cumplir 18 años se emplea en la casa de los Di Carlo, donde conoce a Ivo, interpretado por Facundo Arana.

Su encuentro con Ivo, hijo de la gente para la que trabaja, desencadena una serie de eventos marcados por las diferencias de clases y el descubrimiento de secretos familiares.