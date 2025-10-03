"No barats": Alex Caniggia apoyó a Marta Fort en su relación con el dinero y la fama

El famoso influencer respaldó a la hija de Ricardo Fort a través de sus redes sociales. Aseguró que “hay niveles y niveles“.

Alex Caniggia, hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, volvió a hacer pública su postura sobre el valor del dinero y la importancia de mantener un estilo de vida de lujo. Fiel a su personaje mediático y con su tono provocador, utilizó sus redes sociales para mostrar no solo experiencias exclusivas, sino también la seguridad económica que lo respalda.

Alex Caniggia Alexander Caniggia habló de las diferentes posiciones sociales. Web Las declaraciones de Marta Fort El tema se enlazó de manera indirecta con las declaraciones recientes de Marta Fort, hija del recordado Ricardo Fort, quien habló en una entrevista para el streaming de Multitalent sobre el vínculo entre dinero y felicidad. Allí expresó: “Prefiero llorar en un yate en Miami antes que abajo de un puente. No te la da, pero te ayuda a que salgas adelante”. Sus palabras, cargadas de honestidad y sin filtros, rápidamente generaron debate en redes sociales sobre la influencia del confort material en la vida cotidiana.

Al ver viralizada esa frase, Alex Caniggia no dudó en sumarse a la conversación. Desde sus historias de Instagram replicó la declaración de Martita y agregó: “Hay niveles y niveles. Martita capa lo sabe. No barats”. Con ese comentario, reforzó la coincidencia en cuanto a la valoración del lujo como herramienta para atravesar momentos difíciles. Aunque entre ambos no existe relación personal, los dos herederos comparten un rasgo común: la exposición mediática y el peso de las fortunas familiares.

La complejidad de sus amistades Durante el mismo programa, Fort también profundizó sobre la complejidad de los vínculos personales condicionados por el interés económico. La conversación surgió a partir de la pregunta de Anabel Sánchez, quien le consultó si solía rodearse de amistades que buscaban acercarse solo por su dinero. Marta contestó sin dudar: "Sí, siempre".

Frente a la repregunta de Victoria Vázquez sobre cómo logra detectar estas intenciones, Fort explicó: "Te vas dando cuenta", y relató ejemplos concretos. Entre ellos, destacó una costumbre que la llevó a replantear sus relaciones: "Antes tenía la costumbre de pagar siempre y se fueron dando situaciones en las que mis amigos decían: '¿Para qué salgo con la billetera?'". Contó además que en más de una ocasión, frente a una mesa llena, todos esperaban que ella cubriera la cuenta: "Hubo veces en las que yo dije: 'Che, ¿alguien pone?' y me respondían: 'No traje la billetera'. Todos me veían a mí como diciendo: 'Bueno, poné la tarjeta'".