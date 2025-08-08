Melody Luz rompió el silencio sobre la pelea entre Charlotte y Alex Caniggia: "Yo sigo atacada"

La pareja de habló sin filtros acerca de la situación familiar y sobre su postura frente al conflicto.

A pocas semanas de que la fuerte pelea entre Charlotte y Alex Caniggia se hiciera pública, el vínculo entre los hermanos sigue sin señales de mejora. En medio de este enfrentamiento, Melody Luz habló sobre la dinámica de ambos, lo que reavivó la atención mediática sobre su relación.

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz (5) Melody Luz junto a Alex Caniggia y su hija. Las palabras de Melody Luz Al ser consultada por el equipo de Sálvese quien pueda (América), Melody respondió si ya extrañaba a su pareja: “La verdad, todavía no mucho, creo que sigue viajando porque no me contesta los mensajes o no tiene wifi. Pero está bueno un poquito de tiempo sola, y seguro en estos días me va a hacer falta”.

Ante la pregunta de si había aconsejado a Alex en este momento delicado, la bailarina aclaró: “Nada, él más que nadie conoce a su hermana y sabe el vínculo que tienen. Yo siempre voy a apostar a que esté todo bien. No sé si habrán hablado o no, pero si no hay comunicación las cosas se complican”.

Embed HABLA MELODY LUZ, ¿LA CULPABLE DE LA PELEA ENTRE LOS HERMANOS CANIGGIA?



Cc #SQP… pic.twitter.com/C9a5rk4GxD — América TV (@AmericaTV) August 8, 2025 Los comentarios hirientes de Charlotte Caniggia Melody reconoció seguir afectada por un comentario de Charlotte en redes: “Yo sigo atacada desde un principio, y como ahora se lleva con Mariana creo que viene por ese lado. ¿Le molestó que la mandara a terapia? Fue un consejo, a cualquiera lo mandaría porque sé que hace bien”. Consultada sobre qué la había herido más, no dudó: “Cuando estaba a punto de parir y Mariana me echó del departamento por pensar que iba a ser una ocupa, sin pensar en su nieta. Después de eso, ya nada me duele por parte de ellos”.

Charlotte Caniggia y Mariana Nannis le declararon la guerra a los programas de TV Charlotte Caniggia. La artista insistió en la importancia de la terapia: “Todos tienen que hacer terapia. Alex creo que ahora dejó, pero cuando vuelva le voy a decir que siga. Es una salvación: cuando estás bien, no boicoteás tus relaciones ni buscás pelea”. También reveló que Charlotte no ve a su sobrina Venezia: “Ella prende la tele, la ve y dice ‘Tía Char’, y a mí me parte el corazón”.