En medio de su conflicto con Claudio Caniggia: la Justicia falló en contra de Mariana Nannis

También expresó su preocupación por una eventual aparición del exmarido en su domicilio. Sin embargo, la Justicia desestimó la denuncia y dictó el sobreseimiento de Caniggia al considerar que el viaje, al ser de ida y vuelta en el mismo día, no constituía desobediencia de una medida judicial . El propio Caniggia sostuvo que nunca interpretó que ese traslado transitorio infringiera las restricciones legales.

La causa central en curso sigue siendo la denuncia por abuso sexual que Nannis presentó contra Caniggia, expediente que aún no fue elevado a juicio. Según el periodista Martín Candalaft, el conflicto se encuentra estancado: no hay fecha definida para el juicio y la investigación no ha avanzado en términos procesales.

Mientras tanto, ambas partes continúan exponiendo públicamente sus posiciones. Nannis insiste en el relato de una situación de riesgo y manipulación, mientras que Caniggia sostiene que su expareja utiliza las herramientas judiciales para influir en el proceso de divorcio y dañar su imagen pública.