Mariana Nannis recibió una dura crítica por parte su hermano: "La voy a ir a buscar"

Gonzalo dió detalles del conflicto con Mariana: “Temas de plata, la sucesión. La pelea viene de hace mucho, de hace 25 años, pero ya está perdido. El tema fue la sucesión porque tardó ocho años y medio en presentarse. Me hizo perder dos años más con un abogado que nunca fue a verla. Y todas cosas a propósito para que no tenga nada. Porque quiere que no tenga nada. Porque sabe que la voy a ir a buscar. Soy Escorpio. La voy a ir a buscar, ella lo sabe. Para que me explique por qué hizo todo lo que me hizo”.