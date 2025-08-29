29 de agosto de 2025 - 13:26

Basado en una leyenda, llegó a Netflix un espectacular drama tailandés sobre la Segunda Guerra Mundial

La película muestra cómo las acciones bélicas de Japón afectaron a toda Tailandia, incluso al crimen organizado.

Netflix presentó La leyenda de los ladrones de oro.

Netflix presentó "La leyenda de los ladrones de oro".

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Entre las producciones internacionales que sorprenden en Netflix, llegó una historia real tailandesa sobre unos famosos ladrones en plena Segunda Guerra Mundial. El filme combina acción, drama y un trasfondo histórico ambientado en la ocupación de Japón.

“La banda de ladrones de oro” está inspirada en la leyenda de Ko-Wah Thungsong, un bandido-justiciero de Tailandia, una especie de versión local de Robin Hood. Fue un personaje real cuya historia forma parte del folclore regional.

La película que dura casi dos horas está dirigida por Wisit Sasanatieng y protagonizada por Petchtai Wongkamlao, actor, comediante y director tailandés, quien participó de “Ong-Bak: El guerrero Muay Thai” (2003) y “Tom-Yum-Goong” (2005), ambas protagonizadas por Tony Jaa y convertidas en referentes del género por sus impresionantes escenas de artes marciales.

De qué trata “La banda de ladrones de oro”

La trama sigue a un grupo de ladrones que se une para llevar a cabo un ambicioso robo en medio de la ocupación japonesa en Tailandia. En un escenario marcado por la tensión bélica y la lucha por la supervivencia, cada uno de los integrantes de la banda debe enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también a las traiciones internas y a los dilemas morales que los persiguen.

Embed - LA BANDA DE LOS LADRONES DEL ORO | TRAILER ESPAÑOL | 21 Agosto/25 - NETFLIX

La película combina hechos históricos con ficción y muestra cómo las consecuencias de la guerra alcanzaron todos los ámbitos de la vida social, incluso el mundo del crimen organizado.

La leyenda verídica de "La banda de ladrones de oro”

La leyenda de Ko-Wah Thungsong forma parte del folclore del sur de Tailandia. Ko-Wah fue un bandido justiciero que vivió durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Según los relatos, se convirtió en una especie de Robin Hood tailandés, ya que robaba a los ricos y a los invasores para repartir entre los más pobres de la región de Nakhon Si Thammarat. Su figura se volvió popular porque representaba la resistencia y la rebeldía frente a la injusticia en tiempos de guerra.

La leyenda de Ko-Wah Thungsong.

Con el paso de los años, la historia de Ko-Wah mezcló hechos reales con elementos de mito: algunos testimonios indican que realmente existió y actuó como líder de una banda de ladrones, mientras que otros sostienen que muchas de las hazañas atribuidas a él son parte de la tradición oral que lo transformó en un héroe popular.

