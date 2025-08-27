En 90 minutos, el drama turco de Netflix con un famoso galán que se hace cargo de una niña huérfana

Está en Netflix la serie de 6 capítulos que tiene a un espía en la misión nuclear más difícil

La película más vista del país en la plataforma de streaming se llama “Un hombre abandonado”, cuyo título original en turco es "Metruk Adam" . En una hora y media, promete llanto y dramas familiares. Por la intensidad del filme está catalogada para mayores de 16 años.

Su protagonista es el actor Mer Ramazan Demir , galán conocido por la telenovela "Amor a cualquier precio", que se ve por Telefe .

La película fue dirigida por Çar Vila Lostuval, conocido por su enfoque en dramas emocionales y familiares . El guion fue escrito por Deniz Madanolu y Murat Uyurkulak, quienes aportaron una narrativa profunda y conmovedora que ha resonado con audiencias internacionales.

La historia sigue a Baran, un hombre que pasa varios años en prisión por un crimen que en realidad cometió su hermano. Tras recuperar la libertad, decide comenzar de nuevo abriendo un pequeño taller mecánico. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un trágico accidente lo obliga a hacerse cargo de su sobrina Lidya.

Desde ese momento, Baran debe enfrentarse no solo a su propio pasado marcado por la culpa y el sacrificio, sino también al desafío de criar a una niña en medio de la adversidad. La película explora con sensibilidad temas como el perdón, la resiliencia, la redención y la importancia de los lazos familiares.

La inocencia de Lidya se convierte en un catalizador para que Baran, un hombre herido por el pasado, se abra emocionalmente y encuentre un nuevo propósito en la vida.

Quiénes actúan en la película turca "Un hombre abandonado"