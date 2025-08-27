27 de agosto de 2025 - 13:40

En 90 minutos, el drama turco de Netflix con un famoso galán que se hace cargo de una niña huérfana

La película está N° 1 y es lo más visto en la plataforma por los argentinos. ¿Qué los conmueve?

La película de drama de Netflix sobre Un hombre abandonado.

La película de drama de Netflix sobre "Un hombre abandonado".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix volvió a sorprender con un estreno internacional, una película de 90 minutos que rápidamente conquistó al público argentino. Es un drama turco que pone a un hombre solo al cuidado de una pequeña niña huérfana, su sobrina.

Leé además

La miniserie sobre un culto en Australia que llegó a Disney+

La miniserie de Disney+ sobre un peligroso culto liderado por una mujer ¿basada en una historia real?

Por Redacción Espectáculos
La miniserie india de Netflix que es tendencia.

Está en Netflix la serie de 6 capítulos que tiene a un espía en la misión nuclear más difícil

Por Redacción Espectáculos

La película más vista del país en la plataforma de streaming se llama “Un hombre abandonado”, cuyo título original en turco es "Metruk Adam". En una hora y media, promete llanto y dramas familiares. Por la intensidad del filme está catalogada para mayores de 16 años.

Su protagonista es el actor Mer Ramazan Demir, galán conocido por la telenovela "Amor a cualquier precio", que se ve por Telefe.

ranking netflix

La película fue dirigida por Çar Vila Lostuval, conocido por su enfoque en dramas emocionales y familiares. El guion fue escrito por Deniz Madanolu y Murat Uyurkulak, quienes aportaron una narrativa profunda y conmovedora que ha resonado con audiencias internacionales.

¿De qué trata "Un hombre abandonado"?

La historia sigue a Baran, un hombre que pasa varios años en prisión por un crimen que en realidad cometió su hermano. Tras recuperar la libertad, decide comenzar de nuevo abriendo un pequeño taller mecánico. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando un trágico accidente lo obliga a hacerse cargo de su sobrina Lidya.

Embed - UN HOMBRE ABANDONADO Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] TURQUIA - Netflix

Desde ese momento, Baran debe enfrentarse no solo a su propio pasado marcado por la culpa y el sacrificio, sino también al desafío de criar a una niña en medio de la adversidad. La película explora con sensibilidad temas como el perdón, la resiliencia, la redención y la importancia de los lazos familiares.

La inocencia de Lidya se convierte en un catalizador para que Baran, un hombre herido por el pasado, se abra emocionalmente y encuentre un nuevo propósito en la vida.

Quiénes actúan en la película turca "Un hombre abandonado"

  • Mert Ramazan Demir es Baran.
  • Ada Erma es Lidya.
  • Rahim Can Kapkap es Esat.
  • Ercan Kesal es Mesut.
  • Edip Tepeli es Fatih.
  • Burcu Cavrar es Arzu.
  • Mustafa Kiran es Landlord.
  • Oguz Kara es Selami.
    15301_xxxl
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva película que ingresó a Netflix, un drama sueco.

En 2 horas, la nueva película de Netflix muestra cómo un estudiante termina en el mundo del crimen

Por Redacción Espectáculos
el teatro nacional cervantes estrena una coproduccion en mendoza: un intenso drama para conmoverse y reflexionar

El Teatro Nacional Cervantes estrena una coproducción en Mendoza: un intenso drama para conmoverse y reflexionar

Por Daniel Arias Fuenzalida
la banda mendocina africa llega al teatro plaza con toto experience

La banda mendocina África llega al teatro Plaza con "Toto Experience"

Por Andrés Aguilera
estrenos de cine: ¿se acuerdan de la guerra de los roses? ahora hay un remake y es estremecedor

Estrenos de cine: ¿Se acuerdan de "La guerra de los Roses"? Ahora hay un remake y es estremecedor

Por Daniel Arias Fuenzalida