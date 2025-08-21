Está en Netflix la serie de 6 capítulos que tiene a un espía en la misión nuclear más difícil

Netflix estrenó la primera temporada de “Guardianes de una gran nación”. La miniserie india de 6 capítulos que combina suspenso , acción y drama político. La producción se volvió rápidamente tendencia por mostrar la misión nuclear más difícil de un espía atrapado entre la lealtad a su país y la amenaza global.

La producción india está ambientada en la década de 1970, una época marcada por la Guerra Fría y la carrera armamentística, en un contexto de tensión entre dos naciones vecinas del sur de Asia.

La historia sigue a Vishnu Shankar, un meticuloso y resiliente agente del Ala de Investigación y Análisis de la India (R&AW), interpretado por Pratik Gandhi. Vishnu recibe la peligrosa misión de infiltrarse en Pakistán para sabotear el incipiente programa nuclear del país vecino.

Entre conspiraciones, traiciones y dilemas éticos, la serie combina suspenso histórico con acción intensa , mostrando la complejidad de una época donde la rivalidad internacional y la carrera armamentista definían cada decisión estratégica.

La serie se centra en las operaciones clandestinas y los esfuerzos de inteligencia de ambos bandos, mostrando cómo las agencias de espionaje recopilan información. Ofrece una visión realista de los riesgos y desafíos que enfrentan los agentes al cumplir sus peligrosas misiones.

Embed - Saare Jahan Se Accha | Official Trailer | Pratik Gandhi, Sunny Hinduja | Netflix India

El elenco

Pratik Gandhi es un actor indio reconocido por su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Además de su papel como Vishnu Shankar se destacó en "Scam 1992: The Harshad Mehta Story" donde dio vida a un famoso financiero, y en películas indias como Bhavai y Vaahlam Jaao Ne.

5f9c3f0f240000142961ec57 Pratik Gandhi, el protagonista. gentileza

El reparto se completa con actores de la región, como Sunny Hinduja, quien interpreta al antagonista principal y el enemigo más allá de la frontera, junto a Suhail Nayyar, Tillotama Shome, Kritika Kamra, Rajat Kapoor y Anup Soni.

Aunque Netflix aún no confirmó una segunda entrega, el final de la primera temporada deja abierta la posibilidad de continuar con nuevas misiones y conflictos.