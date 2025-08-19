19 de agosto de 2025 - 11:11

La inusual experiencia de grabar con Locomotora Oliveras "En el barro": esto dijeron las actrices

Las protagonistas de la serie de Netflix remarcaron su personalidad enérgica y contaron que las hacía entrenar a todas juntas entre tomas.

Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega recordaron a la Locomotora Oliveras.

Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega recordaron a la Locomotora Oliveras.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

en el barro llega a netflix este jueves: todo lo que hay que saber de la serie spin off de el marginal

"En el barro" llega a Netflix este jueves: todo lo que hay que saber de la serie spin off de "El Marginal"

Por Daniel Arias Fuenzalida
Una joven que estuvo presa comparó su experiencia con la de En el barro.

"En el barro" con prostíbulo y celulares: una expresa reveló las diferencias con el penal de Ezeiza

Por Redacción Espectáculos

En los créditos de la serie y en entrevistas, las protagonistas Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega recordaron la experiencia de grabar para Netflix con la boxeadora y lamentaron que no se haya visto actuar.

PYDC62M2URAPNEXSQAHREWYWBE

Durante la presentación del primer capítulo en letras amarillas y pantalla negra, Sebastián Ortega, creador de "En el barro", homenajeó a la boxeadora: “En memoria de Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras”. La boxeadora falleció de un ACV tras estar varias semanas internada.

El recuerdo de Valentina Zenere y Ana Garibaldi a la "Locomotora" Oliveras

“Me da mucha pena que no se haya podido ver a ella misma en la pantalla”, lamentó Ana Garibaldi, quien interpreta a Gladys Guerra “La Borges” esposa del villano de “El Marginal” (Claudio Rissi). Y agregó: “estaba muy entusiasmada con la actuación. Hubiese disfrutado mucho verse”.

Valentina Zenere, que hace a una modelo acusada de matar a su novio, remarcó que tenía la misma energía que se veía en sus videos y en sus presentaciones en programas de televisión y streaming. “No era un personaje, ella era así”, afirmó en una entrevista con Resumido.

Embed - Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega recuerdan a Locomotora Oliveras

Además, las actrices contaron que las hacía entrenar entre tomas. “Salía del camarín con el tecito, te veía y te decía ‘¿Qué vas a hacer Anita? Vení a entrenar’”, recordó Garibaldi. Luego, en redes se difundieron videos de la boxeadora dando una clase de cardio en pleno set del penal “La Quebrada”.

Embed - La energía de La Locomotora Se viralizo un video de la boxeadora argentina en las grabaciones de “En el Barro”. #locomotoraoliveras #locomotora #enelbarro
@genteonline

La energía de La Locomotora Se viralizo un video de la boxeadora argentina en las grabaciones de “En el Barro”. #locomotoraoliveras #locomotora #enelbarro

sonido original - Revista Gente

Sobre las secuencias de pelea, declararon que era un placer hacerlas con ella porque no solo aprendían mucho sino que sabían que estaban bien cuidadas y que no había riesgo con "La Locomotora”. "Si el guión decía que te tenía que pegar en el riñón, te entregabas completamente segura de que no te iba a tocar ni un pelo", remarcó Ana.

Lorena Vega y la Locomotora "Oliveras" en el set

“Le ponía mucha energía al set, le importaba hacerlo bien. Estaba siempre en los pasillos haciendo videos motivacionales, te preguntaba si estabas bien, si habías hecho ejercicio", contó a La Nación Lorena Vega, actriz que encarnó a “La Zurda”. Y reveló que cuando se enteraron de su fallecimiento compartieron lágrimas y recuerdos en el grupo de WhatsApp que tienen con el elenco.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

De un lado el personaje de Netflix, del otro Giselle Rímolo.

Olga Giuliani, la médica presa de "En el barro" ¿está inspirada en Giselle Rímolo?

Por Redacción Espectáculos
cual es la serie francesa de netflix que pelea a merlina y en el barro en lo mas visto

Cuál es la serie francesa de Netflix que pelea a "Merlina" y "En el barro" en lo más visto

Por Andrés Aguilera
En el barro tiene fecha y horario confirmado.

Cuándo empieza y por dónde ver "En el barro", el spin-off de "El marginal"

Por Redacción Espectáculos
La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis habló sobre su relación con el exentrenador de River: fue en Mendoza

Por Agustín Zamora