Olga Giuliani, la médica presa de "En el barro" ¿está inspirada en Giselle Rímolo?

El personaje de la doctora Olga Giuliani de la serie " En el barro " llamó la atención por varias razones: su pelo rubio, su vinculación con tratamientos estéticos y un esposo desentendido. Cualquier similitud con Giselle Rímolo no es pura coincidencia.

En la trama del spin-off de "El Marginal" , Giuliani es acusada de mala praxis luego de que varios de sus pacientes sufrieron complicaciones graves. En la vida real, Rímolo se hizo conocida en los años 90 como una supuesta “doctora” que ofrecía en su centro de estética tratamientos para adelgazar que resultaron ser peligrosos para la salud y llevaron a una paciente a la muerte.

La “doctora” Olga Giuliani, interpretada por la actriz Erika de Sautu Riestra es una de las cinco presas con las que inicia la historia de "En el barro". Viajaba en el mismo camión penitenciario que la esposa de Borges. Aunque su personaje aparece en esta primera temporada como casi secundario, varias pistas hacen preguntarse si Sebastián Ortega, creador de la producción de Netflix, se inspiró en Rímolo.

La primera pista llega cuando Olga revela que es doctora , especialista en tratamientos estéticos, y que está presa por mala praxis. Con uñas recién hechas con brillos, un flequillo rubio prominente y un estilo de vedette de los 90, es inevitable asociarla con la ex esposa de Silvio Soldán.

La reclusa conocida como “La Zurda”, que maneja un sitio de pornografía online y coordina citas íntimas con otras presas y clientes, recluta a Olga para que le haga tratamientos a “sus chicas”. Así, establece una especie de spa dentro del pabellón , recomendando retoques, colocaciones de bótox y masajes especiales para mejorar celulitis y várices.

El esposo de Olga: ¿una referencia a Silvio Soldán?

A cambio de trabajar para La Zurda, Olga le pide entre algunos beneficios un celular para comunicarse con su esposo. A pesar de los mensajes amorosos que le envía, él la ignora y solo le escribe una vez para avisarle que irá a visitarla.

Con besos acalorados pero unidireccionales, la doctora recibe a su pareja, quien le entrega un sobre y le pide el divorcio, argumentando que la situación afuera está complicada. Finalmente comprende su actitud y le reclama que por su culpa está en esa situación.

En el caso de Rímolo, fue Silvio Soldán quien la introdujo en la farándula argentina y le proporcionaba los clientes para su clínica ilegal. El conductor fue imputado como partícipe necesario en la causa y estuvo detenido 61 días en el penal de Ezeiza, aunque la justicia finalmente determinó que no había pruebas suficientes para sostener que conocía o participaba en el fraude médico, por lo que fue sobreseído y absuelto de toda acusación.

https___s3.amazonaws.com_arc-wordpress-client-uploads_infobae-wp_wp-content_uploads_2017_11_02192235_giselle-rimolo-y-silvio-soldan-1920 Silvio Soldán y Giselle Rímolo en los 90 gentileza

Giselle Rímolo hoy

Giselle Rímolo, cuyo nombre real es Mónica Cristina María Rímolo, fue condenada en 2012 a 9 años de prisión por homicidio culposo, ejercicio ilegal de la medicina, estafa en más de 70 ocasiones y tráfico de medicamentos peligrosos . Su caso cobró notoriedad tras la muerte de Lilian Díaz en 2001, quien falleció tras consumir medicamentos que la mujer le había recetado para adelgazar.

giselle-rimolojpg Una de las últimas imágenes de Giselle Rímolo. gentileza

Actualmente, Rímolo vive fuera del ojo público y se dedica a otras actividades comerciales, lejos de la medicina y los tratamientos estéticos que la hicieron famosa. Su historia sigue siendo un referente de alerta sobre la importancia de la formación profesional y los riesgos de tratamientos no regulados.