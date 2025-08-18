"En el barro" con prostíbulo y celulares: una expresa reveló las diferencias con el penal de Ezeiza

Estafó a Netflix por una serie que nunca hizo y ahora vive en la ruina: la historia de Carl Rinsch

En su descripción de Instagram se hace llamar por su nombre artístico “Nika se fue” y se describe como música alternativa. Sin embargo, en sus reels y tiktoks cuenta cómo estuvo presa en el 2019 por “asociación ilícita con comercialización de estupefacientes”, causa por la que fue absuelta.

“Me gustó mucho la serie, sólo pienso que es demasiado ficticia”, analizó la joven que decidió contar su experiencia y compararla con el spin-off de “El Marginal” luego de que usuarios le remarcaron su parecido con Ana Devin, la actriz que interpreta a “Cachete”, una de las patovicas de María, presa que lidera “La Quebrada”.

En "La Quebrada" se ve como las presas, a pesar de estar distribuidas en pabellones por sus crímenes: asesinas, familias y venta de estupefacientes o estafas, deambulan libremente por los distintos espacios, el comedor y hasta el patio donde tienen una huerta.

“Esto de que haya un comedor comunitario, y que las presas se están cruzando a diferentes pabellones todo el tiempo, salen al patio y andan pululando por ahí es cualquiera. Porque vos estás en tu sección y está cerrado, con las únicas que socializas es con las que están ahí adentro ”, analizó.

Además, en un segundo video que hizo a pedido de los usuarios, detalló que no te mandan a un pabellón apenas ingresas sino que estás unos días en un espacio intermedio donde analizan el perfil, la conducta y el caso. Después las derivan a un lugar permanente que no necesariamente está marcado por el crimen cometido.

Sobre el comedor, aclaró que no funciona como "escuela estadounidense" donde pasan con la bandeja metálica y les van sirviendo, sino que la comida es casi siempre la misma.

A la mañana una olla gigante de leche y pan, “si tenés algo para echarle arriba genial, sino solo”, aportó. La cena y el almuerzo eran viandas ya listas en tuppers.

¿Celulares, prostíbulo y cuchillos en la cárcel?

“Yo estuve previo a la pandemia así que puedo entender que les hayan dado cierta cantidad de celulares pero todo eso de que tengan un putero funcionando adentro de la prisión es irreal”, comentó y añadió que a ella la retaban por no usar corpiño.

Tampoco había tal rivalidad entre las reclusas, a su llegada contó que las mismas mujeres le dieron ropa, una cama y elementos de ducha. le explicaron cómo funcionaba el pabellón y no mucho más.

Otro elemento que no era tan frecuente en el penal de Ezeiza eran los cuchillos: “No hay chances, no te dejan tener cuchillos ni para comer, tenés los de plástico de copetín de fiestita de cumpleañitos. Y hacen revisiones aleatorias cada pocos días donde te dan vuelta todo, así que menos guardarlos”.

¿Tener relaciones con un guardia de la cárcel?

Durante los episodios vemos como el personaje de la actriz Valentina Zenere, Marina Delorsi, una modelo que termina presa tras matar a su novio, entabla una relación sexual pero que gira a lo sentimental con un guardiacárcel.

Además, el médico del establecimiento es un hombre que tiene constante vínculo con las reclusas y que abusa de varias de ellas.

la-historia-de-valentina-zenere-la-ex-chica-disney-que-interpreto-a-nahir-galarza-y-ahora-protagoniza-en-el-barro-donde-se-puso-de-novia-con-sebastian-ortega-5 Valentina Zenere "En el barro" gentileza

“Otra que nada que ver es que Valentina Zenere haya estado con un guardiacárcel porque casi no ves tipos. No frecuentan y no trabajan dentro de la zona donde están las presas y si llega a haber un hombre no te permiten casi la comunicación y el contacto de ningún tipo”, aclaró Nika.