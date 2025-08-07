7 de agosto de 2025 - 19:26

Una relación rota: Alex Caniggía reveló la razón por la que no habla con su hermana

A pesar del conflicto, ambos hermanos deben viajar a China para participar de un nuevo ciclo de “Por el Mundo”, conducido por Marley.

Alex Caniggia y Charlotte Caniggia
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Alex Caniggia y Melody Luz en el departamento del Faena. Gentileza Instagram.

Melody Luz volvió con Alex Caniggia y su ex pareja explotó contra ella: "Nadie muere..."

Por Redacción Espectáculos
asi se ve venezia caniggia: alex caniggia y melody luz mostraron a su hija por primera vez despues de 2 anos

Así se ve Venezia Caniggia: Alex Caniggia y Melody Luz mostraron a su hija por primera vez después de 2 años

Por Redacción Espectáculos
Charlotte y Alexander Caniggia: estrellitas estrelladas
Charlotte y Alexander Caniggia.

Charlotte y Alexander Caniggia.

El conflicto entre Alex Caniggia y su hermana

Desde el aeropuerto de Ezeiza, Alex brindó declaraciones contundentes: “Desde que puso las historias contra Melody, la bloqueé, no le hablé más. Ella se va a cansar antes. Igual la quiero, es mi hermana, pero no me duele, priorizo a mi familia”. Aunque fiel a su estilo grandilocuente y provocador, dejó en claro que no hay lugar para la reconciliación en lo inmediato. También desmintió tener algún contacto con su madre, Mariana Nannis, enemistada hace años con su nuera: “Nada, hace años que no hablo con ella”.

Las palabras de Melody Luz

Por su parte, Melody Luz ahondó en los conflictos con Charlotte en una entrevista para un streaming de Martín Cirio. Relató cómo la relación con su cuñada se tornó insostenible tras una serie de ataques sin explicación aparente: “Le hace falta terapia, pero no cree en terapia. Se autoboicotea sus relaciones. Yo siempre tuve la mejor y de la nada me busca pelea por boludeces”. Su testimonio expuso una dinámica de desgaste emocional que también afectó la posibilidad de mantener reuniones familiares.

Embed

Charlotte no se quedó callada y contestó con furia desde sus redes sociales. En sus historias de Instagram acusó a Melody de “conflictiva, agresiva y falsa”, además de revivir denuncias pasadas que involucraron a terceros como el actor Tucu López y el cocinero Santiago del Azar. “No sé si me da gracia o lástima”, escribió, antes de lanzar una acusación aún más grave: que Melody habría intentado quedarse con un departamento en el Faena sin consentimiento. “Gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca no se equivoca”, remató.

Charlotte Caniggia debutó como una pésima notera

Lo que en su momento parecía una disputa pasajera entre cuñadas escaló a un conflicto abierto entre hermanos, que ahora involucra acusaciones cruzadas y una fractura familiar que parece difícil de reparar. Mientras tanto, el programa de viajes de Telefe suma un nuevo episodio de tensión a la familia Caniggia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pidieron la detención de Claudio El Pájaro Caniggia en la causa por abuso sexual de Mariana Nannis

En medio de su conflicto con Claudio Caniggia: la Justicia falló en contra de Mariana Nannis

Por Redacción Espectáculos
no lo imaginaba: pampita revelo los secretos de su debut en los 8 escalones

"No lo imaginaba": Pampita reveló los secretos de su debut en Los 8 Escalones

Por Redacción Espectáculos
la beriso, en la previa de su gran show en el arena maipu: nunca quisimos que un disco fuese igual al otro

La Beriso, en la previa de su gran show en el Arena Maipú: "Nunca quisimos que un disco fuese igual al otro"

Por Daniel Arias Fuenzalida
Jimena Barón junto a su hijo.

Luego de su embarazo: Jimena Barón mostró cómo adapta su nueva rutina personal junto a su hijo

Por Redacción Espectáculos