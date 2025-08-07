Una relación rota: Alex Caniggía reveló la razón por la que no habla con su hermana

A pesar del conflicto, ambos hermanos deben viajar a China para participar de un nuevo ciclo de “Por el Mundo”, conducido por Marley.

El enfrentamiento entre Charlotte y Alex Caniggia sumó una nueva polémica. Ambos se vieron forzados a compartir un viaje con destino a China en el marco del ciclo televisivo conducido por Marley, “Por el Mundo”. A pesar del escándalo familiar desatado por Charlotte tras publicar comentarios agresivos contra Melody Luz.

Charlotte y Alexander Caniggia: estrellitas estrelladas Charlotte y Alexander Caniggia. El conflicto entre Alex Caniggia y su hermana Desde el aeropuerto de Ezeiza, Alex brindó declaraciones contundentes: “Desde que puso las historias contra Melody, la bloqueé, no le hablé más. Ella se va a cansar antes. Igual la quiero, es mi hermana, pero no me duele, priorizo a mi familia”. Aunque fiel a su estilo grandilocuente y provocador, dejó en claro que no hay lugar para la reconciliación en lo inmediato. También desmintió tener algún contacto con su madre, Mariana Nannis, enemistada hace años con su nuera: “Nada, hace años que no hablo con ella”.

Las palabras de Melody Luz Por su parte, Melody Luz ahondó en los conflictos con Charlotte en una entrevista para un streaming de Martín Cirio. Relató cómo la relación con su cuñada se tornó insostenible tras una serie de ataques sin explicación aparente: “Le hace falta terapia, pero no cree en terapia. Se autoboicotea sus relaciones. Yo siempre tuve la mejor y de la nada me busca pelea por boludeces”. Su testimonio expuso una dinámica de desgaste emocional que también afectó la posibilidad de mantener reuniones familiares.

Embed Melody Luz: "Le dije 'te recomiendo ir a terapia' y me dijo 'sos un asco, payasa y que quería quedarme con el departamento"#CortaPorLozano https://t.co/i98eAZflYK pic.twitter.com/lMKVHAdL9z — tosti (@tostibelen) July 3, 2025 Charlotte no se quedó callada y contestó con furia desde sus redes sociales. En sus historias de Instagram acusó a Melody de “conflictiva, agresiva y falsa”, además de revivir denuncias pasadas que involucraron a terceros como el actor Tucu López y el cocinero Santiago del Azar. “No sé si me da gracia o lástima”, escribió, antes de lanzar una acusación aún más grave: que Melody habría intentado quedarse con un departamento en el Faena sin consentimiento. “Gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca no se equivoca”, remató.