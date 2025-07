Melody Luz volvió con Alex Caniggia y su ex pareja explotó contra ella: "Nadie muere..."

Santiago del Azar apuntó contra Melody Luz

En una ronda de preguntas con seguidores, un usuario le consultó: “¿Qué pasó con esa chica pelirroja? No me enteré. No soy de los chimentos”. Santiago, sosteniendo el micrófono de LAM, respondió con indiferencia: “No sé de quién me hablás”. La frase fue leída como una descalificación implícita hacia Melody Luz, con quien había compartido un breve pero mediático vínculo sentimental.