Por rumores de estar en pareja: Alex Caniggia destrozó a Melody Luz con una polémica respuesta

Ivana también decidió intervenir, donde aclaró que nunca estuvo con alguien comprometido y que no quiere formar parte de un conflicto. “Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos. No es mi estilo”, explicó en una serie de historias. También criticó el modo en que fue juzgada: “No soy plato de segunda de nadie. Si a mí no me dan el lugar que me merezco (que es el primero), no me interesa”.