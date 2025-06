Quién es Achraf Hakimi, el soltero más buscado del PSG que tendría un romance con Wanda Nara

Wanda Nara vuelve a ser noticia y, esta vez, no por su conflicto con Mauro Icardi . En las últimas horas, tomó fuerza una versión que la vincula sentimentalmente con una de las figuras más codiciadas del París Saint-Germain . Según reveló Yanina Latorre en sus redes, la empresaria estaría comenzando un romance con Achraf Hakimi, el lateral derecho del PSG .

Esa cercanía no pasó desapercibida y las especulaciones estallaron en redes sociales. Si bien hasta el momento ni Wanda ni Hakimi hicieron declaraciones al respecto , varios usuarios empezaron a analizar fotos y movimientos en redes que podrían confirmar el vínculo.

En medio de su proceso de divorcio con Mauro Icardi, este nuevo acercamiento con una figura del mismo club donde jugó su ex marido no pasó inadvertido. Para muchos, se trata de una jugada fuerte de la empresaria, que una vez más demuestra que su presencia en Europa no solo responde a la audiencia de divorcio que tuvo con Icardi ni a compromisos laborales.