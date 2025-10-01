1 de octubre de 2025 - 11:07

Así es el espectacular jardín japonés que Natalia Oreiro recreó en su casa: lleno de amuletos y tradición

La actriz y cantante abrió las puertas de su casa, un espacio lleno de armonía, color y un gatito de la suerte.

Natalia Oreiro ha creado un imponente jardín japonés en su casa.

A través de un video que filmó para su cuenta personal de Instagram, la cantante y actriz uruguaya presumió la transformación de su parque, al cual convirtió en un sitio donde se destaca la serenidad y la belleza, reflejando su pasión por la cultura japonesa y su amor por la naturaleza.

Natalia Oreiro
Natalia Oreiro recreó un minijardín japonés en su casa

En reiteradas oportunidades, la artista manifestó su pasión por las culturas orientales, sobre todo con la japonesa de la cual se la vio maravillada por su estética y filosofía de vida. Por esta razón, acondicionó uno de los rincones más significativos de su casa para recrear un jardín japonés.

Este proyecto fue tomando forma con el tiempo, lo que significó una inversión para diseñar un espacio que le permite desconectar del ritmo frenético de su carrera y conectar con su lado más creativo buscando obtener el equilibrio ideal.

Natalia Oreiro
Entre los elementos más destacados del jardín se encuentra un puente rojo que cruza un estanque de aguas claras, un símbolo de conexión entre el mundo terrenal y el espiritual invitando a quienes transitan en él sumergirse en una experiencia ancestral de ensueño.

Entre toda esta belleza y armonía natural, un imponente gatito de la suerte (Maneki-neko) tallado en madera maciza se posa con gracia y elegancia, como símbolo de un guardián silencioso de este edén privado. Este felino es un amuleto tradicional del país oriental que simboliza la buena fortuna y la prosperidad. Cabe destacar que la protagonista de Muñeca Brava es amante de los animales y defensora de sus derechos, por lo que se realza su valor simbólico.

