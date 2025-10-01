1 de octubre de 2025 - 08:03

El video donde el Pequeño J inquieta con su versión del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

El joven peruano de 20 años fue detenido al sur de Lima. Con historial narco, está señalado como el autor intelectual de los asesinatos en Florencio Varela.

El momento en que detenían en Perú a Pequeño J 

Foto:

Gentileza / El Comercio
Arrestaron en Perú a "Pequeño J", el narco señalado como el "cerebro" del triple crimen de Florencio Varela

Triple femicidio: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J"

El prófugo viajaba en un camión desde Bolivia y tenía planeado encontrarse en Lima con su ladero Matías Agustín Ozorio (28), detenido ayer también.

Fue la División Drogas de la Policía Nacional de Perú la que logró el arresto de Pequeño J en Pucusana, al sur de la capital de Perú, gracias al trabajo de los agentes de inteligencia y la DDI de La Matanza, de la Policía Bonaerense.

Cuando fue capturado por la Policía de Perú, un agente lo tomó de los brazos por la espalda apenas el joven peruano de 20 años bajó del camión.

"¿Cómo te llamas?", le preguntó el efectivo. "Tony Janzen Valverde Victoriano", respondió y repitió mientras era llevado por el oficial.

Detuvieron en Perú a "Pequeño J"

Ante el interrogante de "¿por qué mataste a las tres chicas”, el acusado afirmó: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”.

Al rato, le preguntaron si tenía algo para decir a su familia, y el detenido señaló “que tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”.

“Pequeño J” permanecerá bajo custodia mientras se tramita el pedido de extradición solicitado por las autoridades de Argentina.

Nueve detenidos por el triple crimen de Lara, Brenda y Morena

Ya son nueve los detenidos por los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. En el marco del triple femicidio, los primeros detenidos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados al penal de Melchor Romero.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas

Durante el fin de semana, las autoridades lograron la captura de Víctor Sotacuro Lázaro en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia, y de Ariel Giménez,señalado como el responsable de cavar la fosa y enterrar los cuerpos de las víctimas.

Por su parte, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue detenida este lunes, ya que habría estado en el mismo vehículo que su tío la noche en que ocurrió el crimen.

