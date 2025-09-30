Arrestaron en Perú a "Pequeño J", el narco señalado como el "cerebro" del triple crimen de Florencio Varela

" Pequeño J”, el narco peruano de 20 años, fue detenido este martes en Perú, tras ser acusado de ser el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda, Morena y Lara, en la localidad bonaerense de Florencio Varela .

Victoriano Tony Janzen Valverde, fue arrestado luego de un operativo conjunto entre la Policía peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires. Sobre el sospechoso había un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes, cuando las autoridades difundieron su identidad.

Según informaron, Valverde Victoriano venía viajando desde Bolivia escondido en un camión y fue descubierto a la altura del kilómetro 70 en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima. Las fuerzas de seguridad tenían el dato de que hoy se iba a encontrar en Lima con Matías Ozorio.

Ante esta información, lo venían rastreando por antenas y realizaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y notaron que iba escondido en el interior.

El arresto se conoció poco después de que en Lima cayera su mano derecha, Matías Ozorio . Se espera que ambos implicados sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, quien estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

De esta forma ya son 9 los detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. En el marco del triple femicidio, los primeros detenidos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados al penal de Melchor Romero.

Durante el fin de semana, las autoridades lograron la captura de Víctor Sotacuro Lázaro en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia, y de Ariel Giménez, señalado como el responsable de cavar la fosa y enterrar los cuerpos de las víctimas.

Por su parte, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue detenida este lunes, ya que habría estado en el mismo vehículo que su tío la noche en que ocurrió el crimen. En las últimas horas, tanto ella como Sotacuro Lázaro fueron indagados por el fiscal de Homicidios, Carlos Adrián Arribas, y prestaron declaración.