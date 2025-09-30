Triple femicidio: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J"

Durante este martes detuvieron a Matías Ozorio (23), la supuesta mano derecha de “Pequeño J”, en la ciudad de Lima, Perú . De esta forma, ya son 8 los detenidos en el marco de los femicidios de Lara, Brenda y Morena en Florencio Varela.

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich . “El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”, expresó Bullrich.

Luego de ser arrestado, el ladero de “Pequeño J”, fue interrogado por la Policía. “Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos porque les debía plata. Hace días me escapé. Vengo desde Trujillo. Me trajeron los mafiosos por la selva de Paraguay”, explicó mientras lo esposaban.

Ahora el objetivo de la Justicia es encontrar a "Pequeño J", el supuesto jefe narco señalado como el autor intelectual del secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Además, ya tiene pedido de captura internacional.

En el marco del triple femicidio, los primeros detenidos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados al penal de Melchor Romero.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Gentileza

Durante el fin de semana, las autoridades lograron la captura de Víctor Sotacuro Lázaro en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia, y de Ariel Giménez, señalado como el responsable de cavar la fosa y enterrar los cuerpos de las víctimas.

Por su parte, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue detenida este lunes, ya que habría estado en el mismo vehículo que su tío la noche en que ocurrió el crimen. En las últimas horas, tanto ella como Sotacuro Lázaro fueron indagados por el fiscal de Homicidios, Carlos Adrián Arribas, y prestaron declaración.