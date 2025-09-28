28 de septiembre de 2025 - 09:58

Así agredieron a Robertito Funes en la marcha por el triple crimen: "La hermana de Brenda me cuidó"

El periodista mendocino fue empujado y apartado de la movilización frente al Congreso. En su descargo dijo que los “infiltrados de siempre se aprovecharon de un reclamo doloroso”.

Así agredieron al periodista mendocino Roberto Funes Ugarte Robertito en la marcha por el triple crimen.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El hecho ocurrió ayer cerca de las 18, cuando un sector de la movilización comenzó a increpar al periodista de LN+. Entre empujones y gritos, lo obligaron a retirarse del lugar. “Los infiltrados de siempre se aprovecharon de un reclamo doloroso”, afirmó luego Funes Ugarte.

“Me empujaron y me decían facho”

Según relató, todo comenzó cuando un fotógrafo lo golpeó y le dio patadas, seguido por un grupo de personas que lo insultaban: “No me di cuenta hasta que había un montón de mujeres detrás de mí que me decían facho y todo tipo de cosas”, detalló. “Habló el abuelo de Brenda [Antonio] y de repente me veo envuelto en una burbuja, una marea humana insultándome”, añadió.

En medio del tumulto, apareció una persona con la cara cubierta que intervino para ayudarlo y lo acompañó hasta una esquina donde se encontraban efectivos policiales que intervinieron para dispersar la situación. Luego Robertito identificó que esa mujer era Sabrina, la hermana de Brenda del Castillo.

Tras el tenso momento, alejado de las inmediaciones del Congreso relató: "Lo que nos movió para venir acá se diluye por culpa de estas personas porque era una marcha pacífica. Todo se desvirtuó como pasa en cada una de las marchas en este bendito país, donde mezclan todo. Me gritaron facho, entre otras cosas que no vale la pena contar. Miren lo que es la locura que la hermana de una chica que murió me acompañó, me cuidó y dijo que me dejen en paz. Es increíble".

El periodista oriundo de San Rafael denunció que una mujer trans encabezó parte de la agresión: “Una mujer trans, quien llevaba la batuta, fue la que corrió a pegarme y decirme que no los represento. Me tiró un manotazo, pero yo soy un señor y no devuelvo los golpes. Además, no estoy acostumbrado. Cuando hay violencia, lo mejor es irse”.

El conductor agradeció además la reacción de la Policía: "Cuando me fui por la calle Salta para alejarme de la agresión, acompañado por la hermana de Brenda, interactuó con un cordón que hasta el momento no había actuado".

Una marcha que pedía justicia

La movilización había comenzado a las 16 en Plaza de Mayo y avanzó hasta el Congreso bajo el reclamo de justicia por el triple crimen narco en Florencio Varela, que conmocionó al país. “Necesito la verdad. No quiero irme a mi casa sin una respuesta”, expresó Antonio, abuelo de Brenda, durante la manifestación.

Hasta el momento, hay 6 detenidos vinculados a la causa, cuya principal hipótesis es un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico.

