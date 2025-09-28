Así agredieron a Robertito Funes en la marcha por el triple crimen: "La hermana de Brenda me cuidó"

El periodista mendocino fue empujado y apartado de la movilización frente al Congreso. En su descargo dijo que los “infiltrados de siempre se aprovecharon de un reclamo doloroso”.

Durante la marcha frente al Congreso en reclamo de justicia por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ocurrió con un episodio de violencia que tuvo como protagonista al periodista mendocino Roberto Funes Ugarte, quien sufrió una agresión por parte de un grupo de manifestantes mientras transmitía en vivo.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 18, cuando un sector de la movilización comenzó a increpar al periodista de LN+. Entre empujones y gritos, lo obligaron a retirarse del lugar. “Los infiltrados de siempre se aprovecharon de un reclamo doloroso”, afirmó luego Funes Ugarte.

“Me empujaron y me decían facho” Según relató, todo comenzó cuando un fotógrafo lo golpeó y le dio patadas, seguido por un grupo de personas que lo insultaban: “No me di cuenta hasta que había un montón de mujeres detrás de mí que me decían facho y todo tipo de cosas”, detalló. “Habló el abuelo de Brenda [Antonio] y de repente me veo envuelto en una burbuja, una marea humana insultándome”, añadió.

Embed "Robertito":

Porque Robertito Funes Ugarte fue agredido durante la movilización frente al Congreso pic.twitter.com/J2JMdaY6dw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 27, 2025 En medio del tumulto, apareció una persona con la cara cubierta que intervino para ayudarlo y lo acompañó hasta una esquina donde se encontraban efectivos policiales que intervinieron para dispersar la situación. Luego Robertito identificó que esa mujer era Sabrina, la hermana de Brenda del Castillo.

Tras el tenso momento, alejado de las inmediaciones del Congreso relató: "Lo que nos movió para venir acá se diluye por culpa de estas personas porque era una marcha pacífica. Todo se desvirtuó como pasa en cada una de las marchas en este bendito país, donde mezclan todo. Me gritaron facho, entre otras cosas que no vale la pena contar. Miren lo que es la locura que la hermana de una chica que murió me acompañó, me cuidó y dijo que me dejen en paz. Es increíble".